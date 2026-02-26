El nombre de Francisco de la O ha estado nuevamente en medios por las denuncias que el actor ha recibido por su pareja reciente Malu Carreras y su exesposa Gaby Platas.

Pero ¿quién es Francisco de la O? Te compartimos sobre el actor con los siguientes datos:

¿Quién es Francisco de la O?

Francisco de la O Fernández es un actor “de soporte” conocido por haber trabajado en TV Azteca, así como diversas obras de teatro.

El actor se crió en Xalapa y Mérida principalmente, pero cuando empezó su carrera de actor se fue a Monterrey, para luego mudarse a la CDMX. Sin embargo, su familia sigue radicando en Ek Balam en Yucatán.

Francisco de la O, actor. (Instagram/pacodelaofe)

De lo que Francisco de la O ha hablado sobre sus padres, su papá Francisco de la O era piloto aviador y quien murió cuando el actor tenía 2 años de edad. Su madre es Pilar Fernández quien actualmente tiene el padecimiento de demencia senil.

Francisco de la O tiene tres hermanos:

Alejandro de la O

Isabel de la O

Fernanda [hermanastra]

Francisco de la O ha reconocido haber consumido drogas durante su matrimonio con Gaby Platas, pero rechazando el haber sido adicto “solo era los fines de semana”.

¿Qué edad tiene Francisco de la O?

Francisco de la O tiene 60 años de edad, pues nació el 27 de diciembre de 1965.

Francisco de la O, actor. (Instagram/pacodelaofe)

¿Quién es la esposa de Francisco de la O?

Actualmente, Francisco de la O no tiene esposa, pero antes tuvo dos matrimonios fallidos:

Ana Laura Sánchez en 1998

Gaby Platas en 2008

¿Qué signo zodiacal es Francisco de la O?

Francisco de la O es del signo zodiacal de Capricornio, pues nació el 27 de diciembre.

Francisco de la O, actor. (Instagram/pacodelaofe)

¿Cuántos hijos tiene Francisco de la O?

Francisco de la O tiene una hija llamada María Sánchez de 26 años de edad, quien tiene el padecimiento de trombosis y a quien tuvo con su exesposa Ana Laura Sánchez.

Francisco de la O con su hija María. (Instagram/pacodelaofe)

¿Qué estudió Francisco de la O?

Francisco de la O dice haber estudiado la carrera de música en el Conservatorio de Música y actuación en la Universidad Veracruzana.

¿En qué ha trabajado Francisco de la O?

Estos son los proyectos de actuación en los que Francisco de la O ha trabajado:

Cine:

El bulto

Extraños caminos

Bienvenido

Jacqueline

Corazones rotos

Televisión:

Tres generaciones

La vida en el espejo

Todo por amor

Lo que callamos las mujeres

Amor, querer con alevosía

Lo que es el amor

Por ti

Los Sánchez

Ni una vez más

Campeones de la vida

La niñera

Vivir por ti

Pobre diabla

Entre el amor y el deseo

Los rey

Hombre tenías que ser

Vuelve temprano

El Chema

El señor de los cielos

La bella y las bestias

El Dragón: El regreso de un guerrero

Esta historia me suena

Un día para vivir

Mujeres asesinas

La historia de Juana

Programas de TV:

Chiquitos pero picosos

Cada mañana

Bailando por un millón

Te regalo mi canción

Venga la alegría

La Isla, el reality

Teatro:

Los 39 escalones

Aventura

Todos tenemos problemas sexuales

Yo odio a Hamlet

La Celestina

El soñador navegante

La estrella

Herejía

El sótano

Francisco de la O no se puede acercar a Gaby Platas; Fiscalía CDMX puso orden de restricción

La actriz Gaby Platas dio a conocer que la Fiscalía de la CDMX le otorgó una “orden de restricción permanente” sobre su exesposo, Francisco de la O, por violencia.

Aunque fue en 2018 que el matrimonio terminó, Gaby Platas compartió que actualmente -en 2026- este seguía buscándola con fines románticos mediante números telefónicos que ella no tenía registrados, pues a Francisco de la O lo bloqueó de toda vía de comunicación desde su divorcio.

Ante ello y por la violencia que la actriz compartió que vivió en su matrimonio con hasta amenazas de muerte, es que denunció ante la Fiscalía de la CDMX y se le dio la orden de restricción.

Gaby Platas agradece a la Fiscalía por darle orden de restricción contra su exesposo. (X/gabyplatas)

Violentómetro de Inmujeres e IPN. (X/gabyplatas)

Semanas antes, Gaby Platas había argumentado el deber que sentía al denunciar a Francisco de la O en la actualidad, aunque le hubiera gustado hacerlo antes para alertar a sus futuras parejas.

Actualmente, Francisco de la O también ha estado en medio de la opinión pública por las denuncias que su más reciente pareja, Malu Carreras, ha hecho sobre la violencia en la que vivió a su lado.