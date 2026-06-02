Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México (CDMX), explicó cómo funcionará la nueva Agencia de Fraude Masivo, que tendrá como objetivo investigar esquemas fraudulentos que generan pérdidas millonarias.

En entrevista con Juan Becerra, Bertha Alcalde informó que el fraude es el tercer delito con mayor incidencia en la CDMX, por lo que era muy importante la creación de un agencia especializada en la materia.

Bertha Alcalde anuncia creación de la Agencia de Fraude Masivo; así funcionará

Bertha Alcalde anunció la creación de la Agencia de Fraude Masivo ante la necesidad de conectar casos para identificar estructuras criminales y así dar mejores resultados a las víctimas.

El fraude es el tercer delito con mayor incidencia en CDMX (Cortesía / Especial)

Anteriormente, los fraudes se investigaban de manera individual en las fiscalías territoriales, lo que impedía ver la conexión entre distintas denuncias y desmantelar la compleja estructura del delito.

De acuerdo con la información, la Agencia de Fraude Masivo concentrará la recepción, análisis e investigación de las denuncias de fraude para evitar que queden dispersas en distintas áreas.

Con ello, la Fiscalía de CDMX busca agilizar la integración de carpetas de investigación, identificar a los responsables y fortalecer las acciones judiciales contra quienes encabezan estos esquemas.

Para fortalecer las investigaciones, la estrategia no solo se limita a la nueva agencia, sino que incluye:

Unidad de Análisis Criminal: Encargada de evaluar constantemente los datos recibidos a partir de todas las denuncias para detectar patrones

Unidad de Investigación Financiera: Que permite rastrear los flujos de dinero que son esenciales en los delitos de fraude

Bertha Alcalde detalló que la Agencia de Fraude Masivo se centra en combatir esquemas que han mostrado alta incidencia en la ciudad, tales como:

Fraudes inmobiliarios

Esquemas de inversión

La fiscal señaló que la Agencia de Fraude Masivo ya está dando resultados concretos, mencionando el caso de Metaxchange, donde ya se han logrado detenciones y prisiones preventivas.