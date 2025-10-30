Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía de CDMX, dio a conocer que se abrió una investigación por presunta trata de personas en el albergue La Casa de las Mercedes.

“Esto se está investigando por la Fiscalía Especializada de Trata, efectivamente por un posible esquema de explotación que se tiene que investigar a fondo” Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía de CDMX

La Casa de las Mercedes (Especial)

Fiscalía de CDMX investiga caso de trata de personas en la Casa de las Mercedes

Tras el operativo de rescate de menores de edad en La Casa de las Mercedes por un caso de abuso sexual contra una menor, la Fiscalía de CDMX informó que hay 2 investigaciones en torno al albergue.

En conferencia de prensa, Bertha Alcalde destacó que la primera indagatoria es por la denuncia de abuso sexual, mientras que la segunda se abrió por presunta trata de personas.

Sobre ella, la titular de la Fiscalía de CDMX destacó que se investiga el delito luego de que se denunció que las menores de La Casa de las Mercedes, eran sacadas para obligarlas a hacer labores de limpieza.

De la misma forma, explicó que en la indagatoria por la presunta trata de personas, se investiga a varias posibles responsables, entre trabajadores y hasta la propia dueña del albergue.

Ante ello, destacó que en las pesquisas se llevan a cabo entrevistas con las menores de La Casa de las Mercedes, así como los empleados del lugar, para entender a detalle cómo funcionaba.

Clara Brugada garantiza seguimiento de menores rescatadas de La Casa de las Mercedes

Luego de que la Fiscalía de CDMX informó que hay una indagatoria por presunta trata de personas en La Casa de las Mercedes, la jefa de Gobierno garantizó que se velará por el bienestar de las menores.

Con respecto a lo anterior, Clara Brugada resaltó que se están realizando las gestiones y análisis correspondientes para definir a dónde serán canalizadas las adolescentes que vivían en el albergue.

Incluso, la mandataria capitalina señaló que es muy posible que este mismo fin de semana se establezca el sitio al que serán llevadas todas las menores de edad que fueron rescatadas del sitio.

“Se estará buscando cuál va a ser el lugar, porque no es lo mismo tener a dos, tres o 4 que a 80. Implica una logística muy importante, que es lo que ahorita afortunadamente hay propuestas, hay lugares y este fin de semana ya tendríamos condiciones de ubicarlas” Clara Brugada

¿Qué pasó en La Casa de las Mercedes?

El miércoles 29 de octubre, la Fiscalía de CDMX y el DIF efectuaron el operativo de rescate de las adolescentes, luego de que se denunció un caso de abuso sexual.

En torno a lo ocurrido, se reveló que una de las menores fue llevada a la casa de la dueña de La Casa de las Mercedes para obligarla a realizar labores de limpieza y bajo ese contexto fue agredida.

Debido a lo anterior, las autoridades abrieron 2 carpetas de investigación, una por el abuso sexual cometido por el hijo de la dueña y otra por trata de personas en modalidad de explotación laboral.