Personal de la Fiscalía y DIF CDMX rescataron a un grupo de menores de edad que vivían en el albergue La Casa de las Mercedes, luego de que se denunció un caso de abuso sexual.

De acuerdo con los reportes, la agresión sexual contra una de las menores fue cometida por el hijo de la fundadora del albergue, que opera desde hace más de 30 años en la alcaldía Cuauhtémoc.

Luego de que se denunció un caso de abuso sexual, personal de la Fiscalía y DIF CDMX rescatan el 29 de octubre a un grupo de menores que vivían en el albergue La Casa de las Mercedes.

Sobre los hechos, el periodista Carlos, C4 Jiménez, dio a conocer que las autoridades intervinieron en el albergue por un caso de agresión cometido por el hijo de la fundadora del sitio.

Al respecto, la información refiere que el abuso sexual ocurrió cuando la hija de la directora de La Casa de las Mercedes se llevó a una de las menores de edad a trabajar en su casa.

Fue bajo ese contexto que Aquiles N, sujeto de más de 60 años de edad e hijo de la fundadora del albergue, agredió a la víctima, por lo que ahora es investigado por el delito de violación agravada.

Tras denunciarse los hechos, personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX y del DIF capitalino, realizaron un operativo este 29 de octubre para rescatar a las menores de edad.

El hijo de la fundadora estaría preso por violación y la hija, acusada de sacar menores para labores domésticas. La @FiscaliaCDMX investiga. pic.twitter.com/ZN2SnXYEtf — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) October 30, 2025

Por abuso sexual en La Casa de las Mercedes hay un detenido

Como parte del operativo de a Fiscalía y DIF CDMX para rescatar a las menores de edad del albergue La Casa de las Mercedes, también se detuvo al sujeto acusado de incurrir en abuso sexual.

Por los señalamientos que pesan en su contra debido al delito de violación agravada, el individuo fue llevado al reclusorio Oriente tras luego de que fue vinculado a proceso.

No obstante, en las investigaciones alrededor de La Casa de las Mercedes, también se determinó que Ángela N, hija de la fundadora del albergue, es señalada por otros delitos.

Con respecto a ello, C4 Jiménez reportó que la hermana del sujeto acusado de abuso sexual, sería la culpable de llevar a las menores de edad a la casa de su madre, la fundadora del albergue.

Por dicho elemento, la mujer estaría siendo investigada por el delito de trata de personas; sin embargo, la información establece que hasta el momento no habría sido detenida.