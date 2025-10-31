Autoridades del Edomex condenaron a un sujeto de nombre Héctor Martínez González, debido a que fue declarado culpable del delito de trata de personas en contra de una niña.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Edomex, el sujeto fue condenado a una pena de 19 años y 4 meses de prisión por incurrir en trata de personas.

Héctor Martínez González fue condenado por trata de personas contra una niña

A través de un comunicado, la Fiscalía del Edomex dio a conocer que un individuo de nombre Héctor Martínez González, fue condenado a casi 20 años de cárcel por trata de personas contra una niña.

En el desplegado, la dependencia estatal refirió que las investigaciones permitieron establecer que el sujeto obligaba a la menor de edad a sostener relaciones sexuales con el fin de obtener ganancias.

Al abundar en los detalles del caso, la fiscalía del Edomex indicó que para incurrir en el delito, el individuo llevó varias ocaciones a la víctima a hoteles y domicilios del municipio de Ixtlahuaca.

Asimismo, resaltó que las indagatorias arrojaron que la explotación en contra de la niña ejercida por Héctor Martínez González, ocurrió durante 5 meses, de marzo del 2024 a agosto del mismo año.

Por los hechos en agravio de la menor de edad cuya identidad ha sido cuidada por la autoridad, la fiscalía resaltó que el sujeto ahora deberá cumplir con una condena en prisión de 19 años y 4 meses.

Héctor Martínez González también deberá pagar cuantiosa multa

Al informar de la condena de 19 años y 4 meses de cárcel contra Héctor Martínez González por el caso de trata de personas, la Fiscalía del Edomex refirió que el individuo también deberá pagar una multa.

En el comunicado, la dependencia estatal expuso que el sujeto fue asegurado luego de que se presentó una denuncia por el delito de trata de personas contra la niña, ante el Ministerio Público.

Una vez que se concretó el aseguramiento del individuo, se procedió con su traslado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social, en donde fue puesto a disposición de un Juez.

Con respecto a la sanción económica, la autoridad refirió que se trata de un multa de 142 mil 552 pesos, así como la reparación del daño a favor de la víctima por la cantidad de 127 mil 300 pesos.