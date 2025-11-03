Elementos de la Fiscalía CDMX realizan indagatorias y cateos en la Casa de las Mercedes como parte de las carpetas de investigación que se abrieron por los delitos de violación y explotación.

Así lo informó la dependencia en un comunicado en el que detalló que los delitos que se siguen en el caso de la Casa de las Mercedes, se tratan de estos:

Violación agravada

Explotación laboral en agravio de niñas

A poco menos de una semana que decenas de niñas y niños fueron rescatados de la Casa de las Mercedes, la Fiscalía CDMX informó que sigue realizando cateos en el inmueble.

En su comunicado, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) refirió que las revisiones del edificio que fungía como albergue, se efectúan para investigar los delitos de violación y explotación.

Como resultado de las revisiones, apuntó la dependencia capitalina, se han efectuado distintas acciones de verificación y levantamiento de datos e información, como las siguientes:

Entrevistas con víctimas y personal del albergue

Dictámenes periciales en diversas materias

Actos de investigación orientados a esclarecer los hechos

Además, el organismo resaltó que se ejecutaron cateos en las 2 sedes de la Fundación, en los cuales se aseguraron distintos elementos de prueba como el caso de equipo de cómputo y documentación.

Lo anterior debido a que se tiene el fin de localizar los expedientes de las niñas, adolescentes y personal que han estado vinculados con la Casa de las Mercedes durante los años en los que ha operado.

Fiscalía CDMX garantiza velar por seguridad de menores de edad rescatadas de la Casa de las Mercedes

Al informar que se siguen realizando cateos en la Casa de las Mercedes por los delitos de violación y explotación la Fiscalía CDMX expuso que también se busca garantizar el bienestar de las víctimas.

Sobre ello, la dependencia capitalina señaló se están efectuando entrevistas investigativas a todas las niñas y adolescentes que han sido rescatadas de la Casa de las Mercedes y que ya fueron reubicadas.

En torno a dicho punto, la Fiscalía CDMX aseguró que se encuentran en "condiciones seguras y de acompañamiento psicológico" para obtener sus testimonios bajo los protocolos que corresponden.

“El plan de investigación contempla la aplicación del procedimiento de entrevista investigativa a todas las niñas y adolescentes reubicadas, en condiciones seguras y de acompañamiento psicológico, con el fin de recabar sus testimonios de forma cuidadosa y especializada” Fiscalía CDMX

De la misma forma, la fiscalía local expuso que las entrevistas “permitirán establecer si los hechos denunciados” en la Casa de las Mercedes, corresponden a casos aislados o a un patrón de abusos.

Finalmente, la Fiscalía CDMX aseguró que será exhaustiva en el análisis de la información que se obtenga para poder establecer quiénes son los agresores y quienes pudieron participar en los delitos.