En conferencia de prensa, la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada de 62 años de edad, defendió las acciones del Gobierno de la CDMX en Casa de las Mercedes.

“Después de la vigilancia, se actuó y se denunció a la Fiscalía, para proteger y salvaguardar el interior superior de las menores. Significa un proceso muy importante, en primera el Gobierno de la Ciudad reiteró su compromiso de apoyar y hacer todos lo que sea necesario para cuidad a las infancia, y más cuando se trata de infancias que están en una situación sin su familia y son atendidas en espacios variados, pero que hay que estar vigilando” Clara Brugada

Palabras de la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, luego de que 80 menores en Casa de las Mercedes fueron rescatadas tras la vigilancia que realizó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Por su parte, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde de 39 de años, confirmó el actuar del gobierno encabezado por Clara Brugada ante el falló del juez en contra de los responsables de Casa de las Mercedes.

Así como señaló las denuncias en proceso, por violación a una menor de edad, además de la investigación en cuanto a forzar a menores de edad a realizar actividades domesticas, además de las medidas de protección que se han aplicado para salvaguardar la seguridad de las menores en Casa de las Mercedes.

Clara Brugada asegura reubicación de menores rescatadas de Casa de las Mercedes

Tras el caso de las menores rescatadas de Casa de las Mercedes, Clara Brugada aseguró la reubicación de estas de manera segura.

Por lo que la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada dijo que espera que este fin de semana las menores de edad ya puedan estar reubicadas en un lugar seguro.

“Tenemos en las mejores situaciones varias alternativas todas se están valorando… Este fin de semana ya se tendrían condiciones para colocarlas en un hogar”. Clara Brugada

Para finalizar, Clara Brugada refrendó su compromiso asegurando que “se estará defendido a las niñas y los menores” por lo que se trabaja para dar con el responsable en el caso de Casa de las Mercedes.