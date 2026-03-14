El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Juvenal Jiménez “El Padrino”, presunto líder de una red de trata de personas en Tijuana, Baja California.

“El Padrino” estaría ligado al bar “Adelitas” de Tijuana, el cual fue clausurado en 2023 por una carpeta de investigación que data de 2022 por denuncias de secuestro y explotación sexual.

Juvenal Jiménez “El Padrino” es detenido por trata de personas en Baja California

Mediante redes sociales, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que se logró la detención de Juvenal Jimenez “El Padrino”, como resultado de trabajos de investigación en Jalisco.

Juvenal Jiménez “El Padrino” fue identificado en Guadalajara, principal zona en la que ejercía la trata de personas, por lo que se intensificaron las labores vigilancia.

El Gabinete de Seguridad explica que “El Padrino” tiene una orden de aprehensión por trata de personas, y una segunda por el delito de delincuencia organizada.

Referente a este último delito no mencionan si Juvenal Jiménez formaría parte de un grupo delictivo; sin embargo, la red de trata de personas operaría a nivel internacional.

Dicha red mantenía operaciones en Tijuana, Baja California, señala el Gabinete de Seguridad, quien añade las dependencias que participaron en la detención de Juvenal Jiménez:

Secretaría de Marina

Fiscalía General de la República

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

“El Padrino” sería puesto a disposición de un juez federal en Hermosillo, Sonora, acorde con información de medios de comunicación.

Bar Adelitas y Juvenal Jiménez “El Padrino”: lo que se sabe de la red de trata

El Bar Adelitas, ubicado en la zona centro de Tijuana, fue fundado en 1962. En 2021, una adolescente de nombre Isis Atalia, víctima de trata del lugar, fue degollada por un cliente del lugar.

Juvenal Jiménez Loza era el principal operador de la red de trata con fines de prostitución en el Bar Adelitas, el cual también enfrentó un proceso judicial de cambio de propiedad.

Si bien la investigación de trata de personas data de 2022, el Poder Judicial de Baja California y otros estados, otorgaron diversos amparos a Juvenal Jiménez y sus socios.

En febrero de 2025, una jueza de Distrito de Sonora concedió en el mismo día dos amparos, sin un análisis detallado, aunque no procedieron debido a la gravedad de sus delitos.