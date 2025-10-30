Alessandra Rojo de la Vega rompió el silencio ante el caso de abuso sexual en Casa de las Mercedes y aseguró que los hechos “le parten el corazón”.

A través de redes sociales la alcaldesa de la Cuauhtémoc aseveró que “la niñez es intocable y refrendó su compromiso con los menores resguardados tras el inicio de las investigaciones.

Asimismo, resaltó que para los menores la separación va a significar romper lazos porque “estas niñas y niños eran familia”.

"Estas niñas y niños eran familia. Para ellos cualquier separación no es un trámite, es romper vínculos, es destrozarlos en mil pedazos" Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega busca salvaguardar la seguridad emocional de niños de Casa de las Mercedes

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega resaltó que los niños que vivían en Casa de las Mercedes están viviendo una separación difícil, pues muchos de ellos son familiares.

Rojo de la Vega resaltó que entre los menores hay hermanos y hermanas “que estaban sufriendo muchísimo”.

Por ello, mientras se realizan las indagatorias correspondientes, le va a dar prioridad a la seguridad emocional, atención psicológica a los menores de Casa de las Mercedes.

“Mientras se lleven a cabo todas las investigaciones y las sanciones que correspondan, mi prioridad va a ser garantizar su seguridad emocional, su continuidad afectiva, que reciban atención psicológica, que reciban protección inmediata y si es necesario medidas que preserven sus lazos más cercanos” Alessandra Rojo de la Vega

Esto ante las denuncias por abuso sexual de menores de edad que residían en Casa de las Mercedes, presuntamtente cometido por el hijo de la fundadora de este albergue.

Alessandra Rojo de la Vega pide justicia para los niños de Casas de las Mercedes

En el mismo sentido, Alessandra Rojo de la Vega señaló que las autoridades correspondientes tienen que responder por el caso y brindar justicia a los menores residentes de Casa de las Mercedes.

Asimismo, señaló que si las investigaciones confirman las sospechas, “se debe castigar con todo el peso de la ley” y aseveró que no se debe quedar en la impunidad.

“Si las carpetas de investigación confirman lo que se denunció, se debe castigar con todo el peso de la ley. No debe haber impunidad. La niñez es intocable. Quiero decir algo que me cuesta muchísimo trabajo” Alessandra Rojo de la Vega