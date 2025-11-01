Rodadas del Terror CDMX: cierres y vialidades afectadas esta noche

A partir de este 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre de 2025 se llevarán a cabo las llamadas “Rodadas del Terror”, lo que provocará cierres y vialidades afectadas en la Ciudad de México (CDMX).

Con el fin de hacer respetar el reglamento de tránsito en las Rodadas del Terror, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX contará con 350 agentes de la subsecretaría de tránsito.

Rodada del terror del 1 de noviembre de 2024. (ssc)

¿Dónde habrá cierres y vialidades afectadas esta noche por Rodadas del Terror CDMX?

La noche de este 31 de octubre se informó que una Rodada del Terror CDMX comenzaría a las 17:00 horas en Milpa Alta, con destino a la Calzada de Tlalpan, en Coyoacán, a las 21:30 horas.

Otras de las Rodadas del Terror CDMX tendrán por salida el Ángel de la Independencia cerca de las 18:00 horas, pasando por:

Inmediaciones del Estadio de Ciudad Universitaria

Estadio Azteca

Monumento Cabeza de Juárez

Tienda departamental ubicada en el Circuito Interior

Entre las alcaldías que se verán afectadas, destacan:

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Iztacalco

Iztapalapa

Tlalpan

Cuauhtémoc

Algunas de las vialidades afectadas serán en San Juan Ixtayopan en Tláhuac alas 17:00 horas; a las 20:00 horas en calzada La Viga, en Iztacalco y a las 19:00 horas en Río Consulado en Venustiano Carranza.

“El personal de Tránsito se encargará de proporcionar acompañamiento durante las rodadas para garantizar el cumplimiento al Reglamento de Tránsito de la CDMX y la seguridad de todos los asistentes”, aseguró la SSC.