Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), acusó que las niñas rescatadas de Casa de las Mercedes fueron objeto de revictimización durante el operativo.

“(las niñas y niños) tienen historias de por sí de terror, llegaron por abusos, llegaron por violencias, llegaron por abandonos, llegaron por historias aterradoras. Ayer fue una revictimización bastante grave y necesitan permanecer unidos” Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega acusa que niñas fueron revictimizadas durante el rescate de Casa de las Mercedes

Por el operativo de la Fiscalía CDMX y el DIF, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega acusó que hubo revictimización de las niñas rescatadas de Casa de las Mercedes.

Entrevistada en el noticiario radiofónico de Jaime Núñez, la alcaldesa denunció que en el rescate de los menores de edad de la Casa de las Mercedes, las autoridades no actuaron de manera adecuada.

Lo anterior debido a que al resaltar que las niñas y niños ya han formado familias entre ellos y durante las acciones realizadas el 29 de octubre, fueron separados de manera indiscriminada.

Incluso, advirtió que durante el rescate en el albergue la Casa de las Mercedes, niñas de 7 años tuvieron que hacerse cargo de bebés y no les permitieron ir al baño para que hicieran sus necesidades.

“Ya han hecho una familia entre ellos, que se quieren mucho (...) cuando llegamos ya estaban arriba del camión las bebés estaban siendo cargadas por niñas de 7 años, estaban muy asustadas, no les permitieron ir al baño, ya se habían hecho pipí algunos de los niños” Alessandra Rojo de la Vega

Ante lo ocurrido, la alcaldesa se pronunció a favor de que las niñas y niños no sean separados y se evite que vuelvan a sufrir, pues ya han vivido historias de abusos, abandono y violencia.

Lo que pasó en “Casa de las mercedes” me partió el corazón 💔😩 pic.twitter.com/9ZZ9IpAHmM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 30, 2025

Alessandra Rojo de la Vega está dispuesta a olvidar partidos y colores para ayudar al bienestar de niñas y niños

Pese a denunciar que se registraron actos que revictimizaron a los menores de edad, Alessandra Rojo de la Vega hizo un llamado para que las autoridades de distintos niveles trabajen de forma conjunta.

Al respecto, la alcaldesa de Cuauhtémoc apuntó que en este caso del albergue de Casa de las Mercedes, ella tiene toda la disposición a colaborar con el gobierno de la CDMX y el gobierno federal.

Incluso, sentenció que es necesario olvidarse de los colores y partidos políticos, para establecer un trabajo coordinado que permita brindar protección a las niñas y niños para que no sufran mas.

“Yo me pongo a disposición del gobierno de la ciudad y gobierno federal. Aquí se olvidan los colores, se olvidan los partidos, aquí es cuando nos tenemos que unir para proteger a los niños y para que no sufran más” Alessandra Rojo de la Vega

Por otro lado, Alessandra Rojo de la Vega resaltó que se mantiene atenta a la situación de las menores de edad, pues se revisa a dónde fueron llevados, quien está a su cargo y qué pasará con ellos.

Dichas acciones se pondrán en marcha a pesar de que dijo que las labores de supervisión no solo en este caso, sino en el de todos los albergues, es responsabilidad del DIF y el gobierno de la CDMX.