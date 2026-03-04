La Fiscalía del Estado de México (Edomex) informó que Ana Karen Nute fue hallada sin vida en un paraje carretero de Metepec luego de días desaparecida tras abordar un DiDi Moto.

Reportes indican que el conductor del DiDi Moto fue detenido por autoridades de Edomex por ser el principal sospechoso del feminicidio de Ana Karen Nute, de 19 años de edad.

Hallan sin vida a Ana Karen Nute, joven desaparecida tras abordar un DiDi Moto; hay un detenido

Ana Karen Nute fue hallada sin vida en un terreno baldío en Metepec luego de estar desaparecida desde el 28 de febrero, días en el que abordó un DiDi Moto y ya no regresó a su hogar.

Ana Karen Nute fue hallada sin vida tras abordar un DiDi Moto (Redes sociales)

De acuerdo con la información, Ana Karen Nute salió de una fiesta en el municipio San Antonio la Isla, solicitó un DiDi Moto y compartió su viaje en tiempo real con su familia.

Los familiares de Ana Karen Nute reportaron que, pasando las 11:00 de la noche, el viaje apareció como concluido, sin embargo, la joven no llegó a su casa, lo que levantó la alarma.

Este martes 3 de marzo, la Fiscalía de Edomex localizó un cuerpo femenino en un tramo carretero en Toluca-Tenango y, posteriormente, confirmó que corresponde a Ana Karen Nute.

Autoridades confirmaron que el conductor fue detenido al ser el principal sospechoso del crimen y, fuentes no oficiales reportaron que el hombre habría confesado el feminicidio.