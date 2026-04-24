La mamá de Adela Morales denuncia que la joven viajó a Ciudad de México para una entrevista de trabajo, tras la cual desapareció; fue localizada en un hospital psiquiátrico.

La joven se trasladó desde Quintana Roo para buscar trabajo y tras acudir a entrevista el pasado 11 de abril perdió comunicación con su familia.

Su madre se trasladó a CDMX para buscarla hasta localizarla casi 10 días después en el hospital psiquiátrico Juan Ramón de la Fuente en Tlalpan.

El caso de Adela Morales se da a conocer tras el feminicidio de Edith Guadalupe, quien acudió también a una entrevista de trabajo en la alcaldía Benito Juárez.

Adela Morales fue localizada en hospital psiquiátrico tras entrevista de trabajo

La mamá de Adela Morales dio a conocer que tras diez días desaparecida, encontró a la joven ingresada en un hospital psiquiátrico, sin embargo, hay diversas inconsistencias.

Entre ellas, que no dan razones médicas para que Adela Morales se mantenga internada desde el pasado 9 de abril, pero con una carpeta que data de tres años.

Asimismo, la familia de Adela Morales denuncia que no les han permitido verla ni conocer las razones detrás de su internamiento en el hospital psiquiátrico.

Fue con un amparo que la mamá de Adela Morales consiguió verla sólo una vez, afirmando que estaba desmejorada y que la joven no le dijo nada.

Pese a que se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, los familiares también señalan que no han obtenido respuesta.

Al contrario, acusan que el funcionario Omar Montoya habría recomendado no investigar el caso de Adela Morales, debido a que podría ser “contraproducente”.

Caso Adela Morales: desapareció tras cita de trabajo en CDMX y la localizaron en hospital psiquiátrico (Redes sociales )

Caso Adela Morales: lo que se sabe de su desaparición tras cita de trabajo

El reporte de su desaparición está fechado del 13 de abril 2026, bajo el expediente D/01218/2026/CBP sin embargo, fueron los familiares quienes localizaron a Adela Morales.

Sin embargo y pese a que su mamá se lo preguntó la única vez que logró verla, la joven se negó a decir qué pasó, ya que afirma, no puede dar ninguna información.

Fue mediante las señas particulares que lograron localizar a Adela Morales en el hospital psiquiátrico tras acudir a entrevista en el sur de la CDMX.

Acorde con lo señalado por su familia, fue la conocida de una amiga quien ofreció una entrevista a Adela Morales, quien llegó a la CDMX el reciente enero 2026.