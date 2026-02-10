La esposa de Roberto Hernández, el motociclista que fue arrollado por la enfermera en Iztapalapa el 3 de enero de 2026, reaccionó a la detención de la presunta culpable.

Wendy Leyva expresó su felicidad al saber que iniciará la justicia para Roberto Hernández, así que ahora solo espera la notificación para iniciar el proceso legal por la muerte de su esposo.

Esposa de Roberto Hernández ve que la justicia inició tras la detención de la enfermera que lo atropelló

Hoy 10 de febrero de 2026 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer la detención de Gaby Gómez, la enfermera que habría arrollado al motociclista en Iztapalapa.

Los videos compartido en redes sociales evidenciaban que Gaby Gómez impactó la moto de Roberto Hernández, pero aún así habría decidido seguir su camino arrollándolo hasta provocarle la muerte.

Ante la noticia de que Gaby Gómez, que estaba prófuga de la justicia, había sido aprehendida en Oaxaca, la esposa de Roberto Hernández reaccionó a ello en entrevista con Heraldo Televisión.

Wendy Leyva celebró la detención y explicó que así percibe que inicia la justicia por el homicidio de su esposo.

“Agradezco que ya la hayan detenido y que se haga justicia para Beto [Roberto Hernández]”. Wendy Leyva, esposa de Roberto Hernández.

Asimismo, externó que fue notificada de la detención de la enfermera por medio de sus abogados, mismos que le dijeron que en las próximas horas podrían citarla a la audiencia.

Finalmente, la esposa de Roberto Hernández externó que el recuperarse de la muerte del motociclista ha sido difícil, sobre todo por la trágica forma en que murió.