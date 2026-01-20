La Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra a punto de cumplir 100 días de paro por temas relacionados a la salud mental.

Y es que tras la muerte de un estudiante de la Facultad de Arquitectura en septiembre de 2025, el cual se habría quitado la vida, la comunidad universitaria exigió se establezcan protocolos que sirvan para la atención de la salud mental

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNAM acusan falta de compromiso para atender sus demandas

La Facultad de Arquitectura de la UNAM sumó ya 98 días de paro debido a que los alumnos acusan el incumplimiento de un pliego petitorio que fue entregado a las autoridades universitarias.

Durante una asamblea celebrada el lunes 19 de enero, la comunidad estudiantil señaló que los directivos de la Facultad no han mostrado compromiso para dar atención a sus demandas.

Señalaron que por su parte están dispuestos a levantar el paro, sin embargo, exigen compromiso de las autoridades para establecer los protocolos que solicitan en salud mental, alimentación, transparencia y más.

Precisaron que la Facultad de Arquitectura de la UNAM contaría únicamente con dos psicólogas, las cuales no puedan dar atención a los más de 7 mil estudiantes que acuden a clases.

UNAM (Cuartoscuro)

Y es que desde el 5 de enero se tenía previsto la reanudación de clases presenciales en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, pero indicaron que hasta esa fecha las autoridades no habían entregado una solución a sus propuestas.

Por tal motivo el paro total de actividades se ha extendido, acumulando ya cerca de 100 días sin que exista una fecha ahora para el regreso a clases.

Hasta el momento la propia UNAM no se ha manifestado al respecto, toda vez que ahora no existen certeza sobre las fechas en las que darán continuidad al calendario escolar.

Se espera que sea esta semana cuando tenga lugar otra reunión entre la comunidad estudiantil y las autoridades de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, a la espera de alcanzar un acuerdo favorable para la comunidad universitaria.