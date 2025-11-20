Tras haber suspendido clases por la ola de violencia e inseguridad que se vive hoy en día, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México (UNAM), retomó actividades.

Estudiantes y profesores de la Facultad de Medicina de la UNAM, ubicada en Ciudad Universitaria en CDMX, regresaron a las aulas el miércoles 19 de noviembre tras un paro de más de 50 días.

Esto luego de que la institución académica lanzará una encuesta con la pregunta: “¿Estás dispuesta/o a regresar a clases presenciales?”, donde el 68.3% del estudiantado respondió que sí.

En la encuesta que proponía retomar actividades esta semana participaron 3 mil 182 alumnos, lo que representa el 68.48% del padrón.

Facultad de Medicina de la UNAM pública calendario oficial de exámenes 2025-2026

La Facultad de Medicina de la UNAM publicó el calendario oficial de exámenes 2025-2026 para primer y segundo año.

Pese a que faltan pocos días para concluir el semestre, los exámenes iniciarán el viernes 28 de noviembre y concluirán el 10 de junio, sin más te lo compartimos:

🚨Tras más de 50 días de paro, la Facultad de Medicina de la @UNAM_MX ya retomó clases.



Hoy la Facultad difundió el calendario oficial de exámenes 2025-2026 para primero y segundo año: parciales, ordinarios y extraordinarios ya están programados. pic.twitter.com/3XpgVwvrgq — Laura Toribio (@LauraToribio2) November 20, 2025

¿Qué facultades de la UNAM continúan en paro y por qué?

Al menos tres facultades de la UNAM mantienen suspendidas las clases presenciales .

Mientras que la Faculta de Psicología retomó clases presenciales el pasado 4 de noviembre y la Facultad de Medina lo hizo esta semana, tres instituciones de la UNAM se encuentran en paro indefinido.

Entre ellas se encuentran las Facultades de:

Química

Arquitectura

Odontología

Para retomar actividades en el plantel, alumnos piden que se garantice la seguridad.

Cabe señalar que los paros escolares iniciaron el 22 de septiembre, luego de que Lex Ashton le arrebatara la vida a un estudiante con un arma blanca. El ataque tuvo lugar en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.