Se ha dado a conocer que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está analizando la posibilidad de eliminar la carrera de Letras Moderna ante la baja demanda en la convocatoria de ingreso.

Cabe recordar que la carrera de Letras Modernas de la UNAM consiste en varias licenciaturas como:

Alemán

Francés

Inglés

Italiano

Portugués

¿Por que la UNAM considera eliminar la carrera de Letras Modernas?

El Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras manifestó su preocupación ante la consideración de la UNAM de eliminar la carrera de Letras Modernas pero ¿cuál es la razón?

Esto se debe a la baja demanda en la convocatoria de ingreso a esta carrera en la UNAM; por ejemplo, solo se registraron 15 aspirantes para 27 lugares para Letras Modernas Alemanas.

Mientras que, para Letras Modernas Francesas la demanda para la carrera en la UNAM fue solo de 21 aspirantes para una oferta de 37 lugares.

Comunicado del Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM sobre la carrera de Letras Modernas (@filos_unam / X)

Ante la baja demanda, la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM ha considerado necesario hacer un balance de qué tan indispensable es mantener licenciaturas como Letras Modernas que ya no despiertan interés entre estudiantes de bachillerato.

No obstante, el Consejo Técnico de la Facultad de Filosaofía, aseguró que estas licenciaturas como la carrera de Letras Modernas, “son vitales para el desarrollo de las humanidades en la universidad y en nuestro país”.

Es por eso que incluso los estudiantes de la licenciatura de Letras Modernas en la UNAM, han comenzado a realizar campañas de promoción en TikTok en donde han destacado las áreas de trabajo y la manera de aplicar, la cual no se necesita tener un dominio previo del idioma.