El Doctor Luis Francisco Equihua Zamora, quien se desempeñaba como maestro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), murió a los 74 años de edad.

Así lo dio a conocer la propia Facultad de Arquitectura de la Máxima Casa de Estudios por medio de un comunicado en el que hizo un breve reconocimiento a su amplia trayectoria.

"La Facultad de Arquitectura de la UNAM lamenta el sensible fallecimiento delDr. Luis Francisco Equihua Zamora"

La mañana de este jueves 20 de noviembre, la Facultad de Arquitectura de la UNAM compartió un comunicado a través del cual informó sobre la muerte del Doctor Luis Francisco Equihua Zamora.

En el desplegado, la institución educativa recordó que quien se desempeñó como maestro de carrera por casi 50 años, fue egresado de la cuarta generación del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial.

De la misma forma, la Facultad de Arquitectura de la UNAM hizo mención de otros cargos de los que se ocupó Luis Francisco Equihua Zamora, así como los avances que promovió en el área del diseño industrial:

Coordinador General de la Facultad de Arquitectura en 2 ocasiones

Promotor del Diseño Industrial en México

Innovador en su labor profesional como en la académica

Aunado a lo anterior, la institución universitaria resaltó que al docente se le recordará por sus “altos valores humanos”, pues fue un “querido formador de muchas generaciones de diseñadores industriales”.

MUAC UNAM también despidió a Luis Francisco Equihua Zamora

Al confirmarse la muerte de Luis Francisco Equihua Zamora, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM también compartió un mensaje para despedir al docente.

En su publicación, MUAC UNAM lamentó el fallecimiento de quien reconoció como un “actor clave en la configuración de la colección de diseño” del museo y un importante “impulsor de la investigación en su campo”.

Asimismo, el recinto destacó que Luis Francisco Equihua Zamora fue un “diseñador industrial y un relevante docente para esta universidad durante casi 50 años”, por lo que envió un abrazo a sus seres queridos.