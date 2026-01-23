El examen de admisión de la UNAM será, por primera vez, 100% en línea y vigilado por un sistema con inteligencia artificial.

Ya inició la convocatoria para el Concurso de Selección de Ingreso a la Licenciatura del ciclo escolar 2026-2027 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Examen de admisión de la UNAM será en línea y estará vigilado con IA

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM reveló que el examen de admisión del 2026 se realizará en línea del 23 de mayo al 10 de junio.

El examen será en línea a través de un navegador que no permite el uso de otras aplicaciones.

Con el sistema de vigilancia con inteligencia artificial, la universidad podrá detectar este tipo de acciones y anular el examen del aspirante:

Suplantación de identidad

Desviar la mirada de la computadora en varias ocasiones

Interactuar con personas fuera de cámara

Leer en voz alta las preguntas

Usar dispositivos

Tener el rostro cubierto o bloquear la visión de la cámara

Intentar grabar o sustraer el contenido del examen

Rectoría de la UNAM (Cuartoscuro)

Previo al examen se aplicará un simulador, el cual servirá para verificar que la computadora del aspirante cumpla con las condiciones como:

Conexión a internet adecuada

Condiciones del espacio de aplicación

La prueba de simulación se realizará entre el 18 de mayo y 22 de mayo .

Quienes vayan a realizar el examen deben tomar en cuenta que su computadora debe contar con los siguientes requisitos:

Sistema operativo Windows 10 u 11 o Mac OS 10, 15

Cámara y micrófono integrados o externos

Un mínimo de 2 GB de memoria RAM

200 MB de almacenamiento libre

Conexión a internet mínima de 2 Mbps

Examen de admisión UNAM durará 3 horas y será 100% en línea

El examen de admisión UNAM 2026 tiene 120 preguntas y durará 3 horas. Al ser 100% en línea, contará con un sistema de vigilancia con inteligencia artificial y monitoreo humano.

Por su parte, los resultados del examen de admisión de la UNAM se darán conocer el 17 de julio de 2026.

Examen Licenciatura UNAM (CUARTOSCURO.COM / Rogelio Morales Ponce)



