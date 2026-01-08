La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM, ya dio a conocer el calendario completo de la convocatoria UNAM licenciatura 2026 para sistema escolarizado y SUAyED.

UNAM (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Calendario de la convocatoria UNAM licenciatura 2026

De acuerdo con la información sobre la convocatoria de la UNAM 2026, que aplica para el caso de primeros ingresos, las fechas marcadas en el calendario para nivel licenciatura, son estas:

Publicación de convocatoria para sistema escolarizado y SUAyED el 12 de enero de 2026

Registro de aspirantes por internet del 23 de enero al 3 de febrero de 2026

Aplicación del examen del 23 de mayo al 10 de junio de 2026

Publicación de Resultados el 17 de julio de 2026

En el caso de la convocatoria UNAM licenciatura 2026, pero para el mes de noviembre, la DGAE también compartió las fechas del proceso de selección:

Publicación de Convocatoria en modalidades abierta y a distancia el 31 de agosto de 2026

Registro de aspirantes por internet del 10 al 18 de septiembre de 2026

Aplicación del examen del 6 al 10 de noviembre de 2026

Publicación de resultados del 3 de diciembre de 2026

Examen de admisión de la UNAM (Mario Jasso / Cuartoscuro)

DGAE también reveló fechas de inscripción, presentación de documentos y más

La DGAE de la UNAM también dio detalles sobre el proceso de inscripción para los aspirantes que fueron seleccionados tras el examen, pues se indica estas fechas para licenciatura escolarizada:

Del 20 al 24 de julio de 2026 presentan documentos los aspirantes con Bachillerato UNAM; Sistema Incorporado a la UNAM; segunda carrera; cambio de plantel; cambio de sistema y cambio de modalidad

Del 27 al 31 de julio de 2026 presentan documentos los aspirantes sin antecedentes UNAM; cambio de ciclo y cambio de carrera, 24 horas después de haber entregado documentos originales de acuerdo a la cita

Del 3 al 7 de agosto de 2026 se realiza inscripción

10 de agosto de 2026 inicia ciclo escolar 2026-2027/1 y 0

En lo que corresponde a los aspirantes seleccionados para un cupo en el sistema SUAyED en modalidades abierta y a distancia, las fechas a considerar son estas: