Familiares y amigos de Arturo Lugo Macías, exalumno de la FES Acatlán de la UNAM, acudieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México (CDMX) para protestar por su detención.

De acuerdo con la información, Arturo Lugo Macías, también conocido como “Shevek”, fue detenido por agentes de la FGR el 8 de enero de 2026 acusado por el delito de daños en propiedad ajena, correspondiente a la toma de las instalaciones de la UNAM en abril de 2020.

Protestan por detención de Arturo Lugo ante la FGR; exigen su liberación inmediata

Este lunes, un grupo de personas se dio cita en las instalaciones de la FGR para solicitar la inmediata liberación de Arturo Lugo, pues denunciaron que su detención por parte de agentes de la FGR se trató de un acto ilegal por parte de las autoridades.

Además, exigen a la UNAM el retiro de todos los cargos contra Shevek, pues manifestaron que la toma de las instalaciones en 2020 fue un acto legítimo, responsabilizando que directivos no atendieron las denuncias de acoso de sexual presentadas por estudiantes.

Caso Arturo Lugo: detención de alumno de FES Acatlán, protestas y denuncias de intimidación (Captura / Radio Fórmula)

Familiares y amigos de Arturo Luego señalaron que, pese a los señalamientos de la UNAM, fue el exalumno de la FES Acatlán quien resultó agredido por porros que denunciaron están financiados por la propia institución.

Hasta este momento, Arturo Lugo permanece detenido.

Denuncian intimidación tras protestas en FGR por detención de Arturo Lugo

El colectivo Frente Anarquista de Resistencia Social denunció que las protestas a favor de Arturo Lugo generaron actos de intimidación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, institución a la que acusaron de contar con varias denuncias por esta misma situación.

Señalaron que se registró la presencia desproporcionada de agentes de la SCC CDMX frente al poco número de manifestantes afuera de la FGR, además de que esta no estuvo justificada.

El colectivo manifestó que fueron violados sus derechos de protestas, por lo que urgen a la Comisión de Derechos Humanos a tomar medidas de protección frente a la SCC CDMX para garantizar su pleno derecho a manifestarse.