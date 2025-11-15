A casi dos meses del asesinato de un alumno en la CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la CDMX, el plantel sigue sin fecha de regreso por reparaciones.

A pesar de que se creía que el 18 de noviembre el CCH Sur regresaría a clases, un comunicado negó esto y aclaró que aún no hay fecha de regreso.

CCH Sur de la UNAM sin fecha de regreso a dos meses de asesinato de alumno

El 22 de septiembre, Lex Ashton, estudiante del CCH Sur de la UNAM perpetró un ataque dejando el asesinato de un alumno y una persona lesionada, tras ello el plantel cerró y aún sigue sin haber clases.

A casi dos meses de que el CCH Sur cerrara sus instalaciones, la UNAM informó que aún no hay fecha exacta de regreso argumentando “obras de infraestructura”.

Asimismo, se mencionó a los alumnos que debían estar pendientes de la información debido a que no había fecha de regreso estimada.

Comunicado del regreso de alumnos al CCH Sur de la UNAM. (X/cchsur_oficial)

Se decía que el regreso al plantel sería el 18 de noviembre, pero tras el comunicado se confirmó que aún no habrá retorno.

CCH Sur de la UNAM instala dispositivo de seguridad tras asesinato de alumno

El CCH Sur informó que el plantel de la UNAM seguirá sin regreso a dos meses del asesinato de un alumno, argumentando “obras de infraestructura” que eleva la seguridad.

A través de la periodista Laura Toribio, se informó que si bien se plantean obras de infraestructura, esto es real y viene del asesinato de alumno el 22 de noviembre.

Según el video mostrado, la UNAM decidió poner filtros de seguridad en el CCH Sur el cual tiene:

Torniquetes con acceso de credencial

Cámaras de seguridad

Luminaria en la entrada

Asimismo, se puede ver que el CCH Sur sí está teniendo cambios en la infraestructura, específicamente en la entrada al plantel de preparatoria de la UNAM.