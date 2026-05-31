Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, participó en el enlace nacional del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de los dos años de su triunfo electoral.

El mandatario potosino destacó que la colaboración entre ambos niveles de gobierno ha impulsado acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de las familias, fortalecer la infraestructura y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

Ricardo Gallardo destaca proyectos de infraestructura y salud para San Luis Potosí

Entre las obras impulsadas de manera coordinada se encuentran la construcción del tren de pasajeros, las supercarreteras Ciudad Valles-Tampico y Tamazunchale-Huejutla, así como el aeropuerto de Tamuín, además de más de 40 mil viviendas promovidas a través del Infonavit y el nuevo hospital de especialidades para Ciudad Valles.

En materia de salud, la colaboración institucional se ha fortalecido con la firma del convenio del programa Salud Casa por Casa y la participación del Gobierno estatal en las estrategias nacionales para consolidar el sistema IMSS-Bienestar y avanzar hacia una mayor cobertura médica para la población.

Gracias a estas acciones, San Luis Potosí continúa ampliando el acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad, especialmente para las personas que no cuentan con seguridad social.

Ricardo Gallardo reconoce respaldo de Claudia Sheinbaum a proyectos estratégicos. (Cortesía)

Ricardo Gallardo impulsa educación, energía y bienestar junto al Gobierno de México

Como parte de los proyectos respaldados por la Federación, fue inaugurada la primera etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en San Luis Potosí, institución que ofrecerá educación superior gratuita con carreras orientadas a sectores de innovación como Inteligencia Artificial, Robótica y Mecatrónica.

Asimismo, se concretó la federalización de la nómina de las y los docentes de telesecundaria, una medida que brinda mayor certeza laboral y financiera al magisterio potosino mediante el pago directo por parte de la Federación.

En el sector energético, Ricardo Gallardo y Claudia Sheinbaum encabezaron la puesta en marcha de la Central de Ciclo Combinado de Villa de Reyes, infraestructura que fortalecerá el suministro eléctrico para más de 2.4 millones de personas y contribuirá al desarrollo económico de la región.

Finalmente, el gobernador señaló que los avances alcanzados en infraestructura, salud, educación, energía, vivienda y movilidad reflejan los resultados de la coordinación con el Gobierno de México, permitiendo generar más oportunidades, reducir desigualdades y fortalecer el bienestar de las familias potosinas.