El censo vehicular en Coyoacán es una iniciativa para obtener el código QR para el Mundial 2026, que permitirá el libre tránsito por la zona cercana al Estadio Banorte.

Si tu eres de los vecinos del Estadio Ciudad de México, a continuación te diremos cómo obtener el código QR para el Mundial 2026 mediante el censo vehicular.

Estadio Banorte (Jose Hernandez / MEXSPORT)

¿Cómo obtener el código QR para el Mundial 2026?

El código QR para el Mundial 2026 se obtendrá mediante el censo vehicular en Coyoacán, el cual será realizado por el personal de la alcaldía.

Antes de que inicie el torneo, una persona de la alcaldía Coyoacán pasará a tu casa para hacer el registro del o los vehículos que tengas, así como del conductor.

Para hacer el registro en el censo vehicular en Coyoacán necesitas esta documentación:

Credencial INE o identificación vigente

Copia de la tarjeta de circulación del o los vehículos

Censo vehicular Mundial 2026 (Especial)

Una vez hecho el registro, se te dará un tarjetón con el código QR para el Mundial 2026, con el que podrás entrar a la zona alrededor del Estadio Banorte.

El código QR no se podrá transferir, pues contendrá la información tanto del vehículo como del conductor del mismo.

Este QR se verificará en todos los accesos vehiculares a las zona; en caso de no coincidir con la información, se podría retirar.

¿Qué colonias deben hacer el censo vehicular en Coyoacán para el Mundial 2026?

Estas son las colonias que deben de hacer el censo vehicular en Coyoacán para obtener el código QR para el Mundial 2026.

El Caracol

La Zorra

Media Luna

Joyas del Pedrega

Bosques de Tetlameya

Cantil del Pedregal

En caso de que el censo vehicular en Coyoacán no haya pasado por tu casa, puedes ir al módulo instalado en el Centro de las Artes Santa Úrsula.

Igualmente debes de llevar la documentación anteriormente señalada para que te den tu código y puedas circular sin problemas.