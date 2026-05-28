Tania Danae “N”, novia de “El Daza” de La Unión Tepito, fue detenida en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Policías de la SSC detuvieron a una mujer en posesión de un arma de fuego corta y varios envoltorios con aparente droga”. Secretaría de Seguridad Ciudadana

La detención fue llevada a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras realizaban trabajos de investigación en la colonia Agrícola Pantitlán.

En su breve comunicado sobre la detención de Tania Danae, la SSC explicó que estaría relacionada con un grupo delictivo que opera en la zona Centro de la CDMX, La Unión Tepito.

Tania Danae, novia de “El Daza” es detenida en CDMX por vínculos con La Unión Tepito

La SSC informó en sus redes sociales la detención de Tania Danae “La Tania” en calzada Ignacio Zaragoza cruce calle Oriente, colonia Agrícola Oriental, Iztapalapa.

Acorde con lo señalado en su boletín, los elementos la descubrieron vendiendo lo que, se presume, eran bolsas de droga, marihuana, de las cuales le aseguraron 112 empaques.

Sin embargo, Tania Danae también tenía al menos 56 bolsas de lo que se presume es metanfetamina y un arma de fuego corta, junto a cinco teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Tras la revisión, la SSC detuvo a Tania Danae de 35 años y la presentaron ante el Ministerio Público; de manera exacta, ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo.

El comunicado de la SSC finaliza con el señalamiento de que las labores de investigación relacionaron a Tania Danae con La Unión Tepito, célula para la que también extorsionaba.

Tania Danae, novia de El Daza de la Unión Tepito, es detenida (Captura de pantalla)

Tania Danae es señalada como una de las Novias de La Unión Tepito

Aunque las autoridades no han confirmado la relación de Tania Danae con “El Daza”, se ha señalado que extorsionaba a los comerciantes a nombre de su pareja.

Tal como se ha señalado, tras la reciente detención de El Daza, Tania Danae asumió el control del “cobro de piso” en las colonias del Centro de la CDMX, ahora a nombre de su pareja.

De acuerdo con lo dado a conocer, Tania Danae aseguraba a los comerciantes que si bien El Daza está preso, La Unión Tepito sigue activa para hacer el cobro de piso.