Encuentro therian en CDMX abre convocatoria en CU de la UNAM

Habrá encuentro therian en CDMX, se abre convocatoria en CU de la UNAM.

La popularidad de los therians no deja de crecer, ahora se estaría organizando una reunión en la UNAM a través de redes sociales.

En el grupo de Facebook, “Ingenieros UNAM: 1984″, se difundió la convocatoria de un supuesto encuentro therian.

La cita de la presunta “1era Conviencia de Therians” de CU sería el viernes 20 de febrero con estos horarios:

Reunión en Las Islas: 2:00 de la tarde

Carrera Therian: 3:00 de la tarde

En la convocatoria se hizo un llamado para acudir con respeto y animo de convivencia para todos los que quieran participar.

Durante el evento se realizarán, además de la carrera, saltos y demostraciones de galope libre e incluso un concurso de caracterización.

Así como un espacio, al final de la carrera therian, para compartir experiencias e ideas.

De acuerdo con algunas versiones, la supuesta reunión therian en CU podría tratarse solo de una broma que surgió en Facebook .

Esto ante la popularidad que han tenido los therians en redes sociales.

El Politécnico también convoca a convivencia therian en CDMX

Las reuniones de therians también habrían llegado a la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En redes sociales también se compartió la convocatoria a una “Convivencia therian en Esime Zacatenco” el 20 de febrero que se compartió en grupos de Facebook.

Tanto la convocatoria de la IPN y la UNAM se suman a las que se han difundido en CDMX y otros estados de México:

Monterrey: 22 de febrero en Parque Fundidora

Zacatecas: 12 de marzo en el cerro de la Bufa

CDMX: 28 de febrero en la alcaldía Xochimilco

En el caso del encuentro en el Parque de Fundidora, el organismo ya salió a desmentir la reunión.