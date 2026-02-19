Oscar Burgos -de 57 años de edad- presume su título de primer therian por su personaje del Perro Guarumo.

Los therian se han vuelto tendencia en redes sociales, sobre la que Oscar Burgos asegura que él fue el primero en “identificarse” como un animal.

Oscar Burgos asegura que es el primer therian mexicano

En entrevista con De Primera Mano, Oscar Burgos bromeó sobre los therians y cómo él ha sido de los primeros en tener un “personaje animal”.

Destacó que hay una gran diferencia entre los therians y él, pues él sí habla, mientras que las personas que se identifican como animales, no.

Oscar Burgos como el perro Guarumo (Instagram/@oscarburgostv)

Oscar Burgos contó la historia del Perro Guarumo, un maestro que se volvió alcohólica tras sufrir una infidelidad.

Posteriormente, se roba el disfraz de perro para que sus alumnos no sepan que es alcohólico y según palabras de Oscar Burgos, su personaje cree que es un perro.

“La historia del perro Guarumo es de un cuate que era maestro en una secundaria, Paledón Godinez, este tipo llega a su casa y encuentra a su mejor amigo con su esposa (…) él se mimetiza y ahora cree que es un perro” Oscar Burgos

En pocas palabras, el personaje de Oscar Burgos es un humano que se identifica como un perro, como un therian .

“Realmente es un therian como dicen”, aseguró Oscar Burgos sobre el Perro Guarumo.

Oscar Burgos es señalado de ser el primer therian mexicano (Instagram/@oscarburgostv)

Oscar Burgos ve gracioso que lo señalen como therian

Los therian han generado memes en redes sociales. Algunos señalan que el personaje de Oscar Burgos ha servido como referente para esta moda.

Oscar Burgos ve con gracia que hagan memes del Perro Guarumo y los therian, incluso mencionó que él siempre termina involucrado en situaciones inesperadas.

“Cuando me desperté era tendencia y dije: ‘¿y ahora?’ Me encanta, es fama”, dijo Oscar Burgos, quien está encantado con la atención gracias a los therians.