Los Therians buscan ser aceptados, reconocidos y respetados en distintos puntos de la República Mexicana, como Zacatecas, Monterrey y CDMX.

Razón por la que están organizando convivencias entre Therians a fin de reforzar y extender su comunidad.

¿Dónde se llevarán a cabo las reuniones de Therians?

En Zacatecas:

La comunidad Therians se reunirá en el cerro de la Bufa, ubicado en el centro histórico de Zacatecas, el sábado 12 de marzo. Horario aún por definir.

En la convivencia habrá juegos de manada, rutas en la montaña, carreras y rastreo, así como retos felinos y más.

Reunión de Therians en Zacatecas (@bien_chulo_zacatecas / Instagram)

En Monterrey:

Esta reunión no es para cualquiera. Se espera que decenas de Therians asistan con toda la actitud y con la disponibilidad de ingresar a la “zona de cruce”.

Se llevará a cabo el 22 de febrero en Parque Fundidora de Monterrey. Los Therians que deseen asistir, deberán registrarse a través del código QR que se muestra en la invitación.

Habrá música, comida, diferentes actividades y “zona para cruzarse”. Horario aún por definir.

Reunión de Therians en Monterrey (@fernando_cuevas.murillo / Instagram)

En Ciudad de México:

Lo que comenzó como una tendencia viral en Internet, trascendió a calles de la Ciudad de México. Los Therians están convocando un reunión en Xochimilco.

La cita es el 28 de febrero en alcaldía Xochimilco a las 11 de la mañana. A este evento también asistirán los Furry, es decir, las personas con una afición centrada en animales antropomórficos.

Reunión de Therians en Xochimilco (Faraón de Xochimilco / Facebook)

¿Quiénes pueden asistir a las reuniones de los Therians?

Tal y como lo indican las respectivas invitaciones, los eventos y reuniones están organizados y pensados para los Therians.

Se trata de personas que aseguran sentirse ligados espiritualmente a un animal, por lo que han decidido expresarse físicamente a través de quadrobics.

Además de usar máscaras y accesorios, caminan, corren y saltan como un ser sintiente.