Proponen Ley Therian contra la discriminación y acoso a esta comunidad en Nuevo león.

Esta iniciativa de ley busca proteger los derechos y libertad de expresión de los ciudadanos que se identifican como therian.

El jueves 19 de febrero, un joven que se identifica como caballo, acudió con su abogado a la Oficialía de Partes del congreso de Nuevo León para entregar su propuesta de Ley Therian.

Proponen Ley Therian en Nuevo León para proteger sus derechos

Luis, un joven de 28 años que se identifica como caballo, y su abogado Mauricio Castillo, acudieron a esta instancia para entregar su incisiva de Ley Therian.

Esta iniciativa ciudadana busca implementar protocolos de convivencia y protección a los estudiantes que se identifiquen como therian.

La Ley Therian propone observatorios ciudadanos para evitar el acoso escolar y daños a la integridad física y psicológica de jóvenes de esta comunidad.

Luis mencionó a La Jornada, que esta propuesta busca el bienestar para la comunidad therian en Nuevo León, quienes tienen cerca de 100 miembros.

Además, la Ley Therian planeta castigar a los maestros y autoridades escolares que no atiendan el acoso en aulas.

Miembros de la comunidad therian lamentan que haya prejuicios alrededor de ellos y sean señalados como “locos” por identificarse como animales.

Solicitan mesas de trabajo para evitar delitos contra therian

El abogado Mauricio Castillo solicitó la intervención de la Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud para ayudar a los therian.

Ya que se busca concientizar sobre la diversidad ideológica de los ciudadanos y así evitar ataques de cualquier tipo a esta comunidad.

Además de pedir que estas instituciones acompañen a los jóvenes que sean víctimas de acoso por ser therian y les brinden ayuda psicológica.

Tras compartir la iniciativa de Ley Therian, Mauricio Castillo también pidió una mesa de diálogo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Esto con el fin de evitar que la comunidad therian sea víctima de delitos, según refirió a Milenio.