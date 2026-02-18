Ante la viralización de los Therians, usuarios esperan que La Rosa de la Guadalupe lance un capítulo inspirado en esta nueva tendencia que ha inundado las redes sociales en donde miles de adolescentes dicen identificarse como un animal de manera espiritual.

En redes sociales se ha viralizado el tema de los Therian y, como era de esperarse los memes también han salido a la luz pero, hay uno que ha llamado la atención: un supuesto capítulo de La Rosa de Guadalupe sobre esta nueva tendencia pero, ¿que tan real es?

¿La Rosa de Guadalupe tendrá un capítulo sobre los Therians?

En redes sociales, los memes sobre los Therians están a la oden del día pero uno en específico llamó la atención de los usuarios, pues este anunciaba un capítulo de La Rosa de Guadalupe inspirado en esta tendencia.

Sin embargo, en los canales oficiales como YouTube o Facebook de La Rosa de Guadalupe, no hay evidencia de que este capítulo de Therians sea real, por lo que hasta el momento solo se trata de un meme.

Aunque eso sí, muchos de los usuarios en redes han expresado su entusiasmo de que La Rosa de Guadalupe haga realidad este meme y realmente lance un capítulo inspirado en los Therians.