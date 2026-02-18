Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como la Tigresa del Oriente, se ha autoproclamado la primera Therian de la historia a través de sus redes sociales, uniéndose a la tendencia juvenil que está inundando las redes sociales.

Pues la Tigresa del Oriente asegura que fue la primera Therian debido a su icónica estética felina que precedió al término, y quien ha aparecido con un traje de tigre desde el año 2009.

La Tigresa del Oriente asegura que inspiró la tendencia Therian

A través de su cuenta de Instagram, la Tigresa del Oriente se ha autoproclamado la primera Therian, asegurando que los orígenes de esta tendencia que se ha hecho viral surgió gracias a ella y en su natal Perú.

Y es que en su publicación, la Tigresa del Oriente reveló que su personaje, una identidad no humana, fue lo que inspiró involuntariamente el fenómeno Therian, el cual ha ganando popularidad en Latinoamérica recientemente.

Cabe recordar que recientemente en redes sociales como TikTok o X, se ha viralizado el fenómeno Therian, que son personas que se describen con una conexión espiritual o psicológica hacia un animal.

El fenómeno Therian ha generando debate sobre los orígenes culturales en redes sociales y que ha ganado gran popularidad entre la comunidad juvenil de Latinoamérica.