El Parque Fundidora se deslinda de reunión de therians en Monterrey.

Después de que se difundiera la Mega Reunión Therian en el Horno 3 del Parque Fundidora de Monterrey, autoridades y el propio organismo desmintieron el encuentro.

Así se deslindó Parque Fundidora de reunión de therians en Monterrey

Mediante un comunicado, el Parque Fundidora se deslindó de la reunión de therians en Monterrey programada para el domingo 22 de febrero 2026.

De acuerdo con el Parque Fundidora la Mega Reunión Therian es falsa y que no se llevará a cabo en sus instalaciones porque “no hay permiso ni programación para dicho evento”.

Además, el Parque Fundidora exhortó a los usuarios para que “no se dejaran engañar” y verificaran la información solo en canales oficiales del organismo.

Parque fundidora informa que el supuesto evento denominado “Mega Reunión Therian” es falso. No se llevará a cabo dentro de nuestras instalaciones ni cuenta con autorización alguna por parte de este Organismo. Hacemos un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar y a verificar cualquier información a través de nuestros canales oficiales. Parque Fundidora

El comunicado del Parque Fundidora de Monterrey generó diversas reacciones en redes sociales.

Comunicado Parque Fundidora reunión therians (@parquefundidora / Instagram)

Un sector celebró que no se realizara en el icónico reciento la reunión de la comunidad therian, mientras que otro grupo de usuarios lamentó la situación.

La aclaración del Parque Fundidora surge luego de que comenzara a circular que los therians se reunirían en:

Monterrey: 22 de febrero en Parque Fundidora

Zacatecas: 12 de marzo en el cerro de la Bufa

CDMX: 28 de febrero en la alcaldía Xochimilco

En dichos encuentros therians, se dio a conocer que habría actividades para quienes se sienten identificados de forma espiritual o psicológica con animales.