¿Therian y furro son lo mismo? Estas son sus diferencias para que no confundas estas tendencias.

Tras la popularidad de los therians, algunas personas se preguntan si tienen alguna relación con la subcultura furro que también tiene gusto por los animales.

Estas son las diferencias entre therian y furro

Lo primero que hay que dejar en claro es que therian y furro no son lo mismo. Sus diferencias son:

El therian se identifica como animal a nivel personal, espiritual o psicológico; mientras que el furro no cree ser animal, solo siente afición por los animales antropomórficos

La forma de moverse de un therian es mediante el uso de sus cuatro extremidades; los furros caminan en dos patas

Los therians no eligen de forma voluntaria la conexión que tiene con los animales, por su parte el furro decide sumarse a esa subcultura vinculada al arte, comics, animaciones, videojuegos y la recreación

El fandom furry crea un avatar ficticio denominado “fursona” para usar sus fursuits, trajes personalizados de animales antropomórficos. Los therian usan máscaras, colas para expresar su identidad

Ahora bien, tanto los therians como los furros han expresado la importancia de conocer sus diferencias, aunque tengan gusto por los animales.

El origen de los therians y furro es distinto

Otra de las grandes diferencias que hay entre therian y furro es su origen.

El término therian tuvo cierta popularidad en foros de internet en los años noventa y también en los 2000.

Sin embargo, los therians han cobrado popularidad recientemente en redes sociales y desatado discusión entre los usuarios.

En el caso de la palabra furro o furry, esta nació en los años ochenta en una Convención Mundial de Ciencia Ficción.

Durante dicho evento, se generó una discusión sobre personajes antropomórficos a partir de un dibujo de personajes de Albedo Anthropomorphics, de Steve Gallacci.

Algunos señalan que el furry fandom surgió antes en obras de ciencia ficción de los años sesenta, aunque el término se usó de forma habitual desde 1983.