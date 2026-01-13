El edificio de Paseos de Taxqueña habría sido pérdida total tras la explosión en Coyoacán, tal como han mencionado vecinos; ambas torres del conjunto departamental serán desalojados.

Fue la mañana del viernes 9 de enero que un conjunto habitacional de Paseos de Taxqueña en Ciudad de México (CDMX) habría explotado, dejando cuatro heridos, uno todavía hospitalizado.

Edificio de Paseos de Taxqueña no tendría reparación tras explosión, afirman vecinos

Para MVS Noticias, un vecino de Paseos de Taxqueña, José Luis Medina dio a conocer que las autoridades ofrecieron alternativas ya que el edificio no tendría reparación tras la explosión.

Acorde con lo señalado por el vecino de Paseos de Taxqueña, el edificio no sería reparado por lo que a quienes habitaban el predio les permitirían entrar por todas sus pertenencias.

Por lo mismo, se les ofreció como ayuda el habitar un departamento del INVI (Instituto de Vivienda de CDMX) o bien el apoyo para rentar en otro lugar, a consideración de los vecinos.

Aclaró que si bien fue en la torre 1 del complejo en donde se vio la explosión en Paseos de Taxqueña, la segunda torre está junto a ella y también será desalojado por el daño que ocasionó.

Asimismo el vecino señaló que la explosión no fue causada por cilindros de gas LP, sino gas natural, aunque no han confirmado empresa encargada del servicio en el edificio de Coyoacán.

Explosión en Paseos de Taxqueña: edificio no tendría reparación (Especial )

Edificio de Paseos de Taxqueña pasará por rehabilitación estructural: Gobierno CDMX

Por su parte, el director del Programa de Reconstrucción de Vivienda Social de la Secretaría de Vivienda, Ernesto Noriega dio a conocer que el edificio de Paseos de Taxqueña será rehabilitado estructuralmente.

Tal como declaró, el edificio ya fue revisado por personal especializado por lo que tienen listos el apuntalamiento y dictámenes del daño.

Por lo que comenzarán con el proyecto de rehabilitación ya que el edificio en Paseos de Taxqueña no será demolido y los trabajos durarán alrededor de un año.

Contrario a lo dicho por el vecino, el director Ernesto Noriega y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil confirmaron que sólo fueron desalojados seis vecinos.