Inti Muñoz, secretario de Vivienda en la Ciudad de México (CDMX), reveló cómo será la reparación del edificio afectado por la explosión del pasado 9 de enero en Paseos de Taxqueña.

El secretario Inti Muñoz reiteró que el edificio de Paseos de Taxqueña ya fue apuntalado y reveló que ya existe un plan para su reparación, que costará millones de pesos.

Así será la reparación del edificio afectado por explosión en Paseos de Taxqueña (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Reparación del edificio afectado por explosión en Paseos de Taxqueña iniciara en marzo 2026

De acuerdo con el secretario Inti Muñoz, los proyectos de reparación y rehabilitación del edificio afectado por explosión en Paseos de Taxqueña, ubicado en Coyoacán, iniciarán en marzo de 2026.

Se tiene estimado que la reparación se extienda por seis u ocho meses y el costo aproximado será de 18 millones de pesos, a cargo del gobierno de la CDMX, bajo la dirección de Clara Brugada.

Asimismo, el secretario de Vivienda en CDMX, Inti Muñoz, señaló que el apoyo de hospedaje temporal y renta para los vecinos del edificio afectado por la explosión continuará.

Cabe recordar que el edificio donde ocurrió el siniestro quedó inhabitable y se tuvo que desalojar a alrededor de 24 familias, quienes recibirán alojamiento hasta que se repare su edificio.