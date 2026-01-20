Así será la reparación del edificio afectado por explosión en Paseos de Taxqueña

Inti Muñoz, secretario de Vivienda en la Ciudad de México (CDMX), reveló cómo será la reparación del edificio afectado por la explosión del pasado 9 de enero en Paseos de Taxqueña.
El secretario Inti Muñoz reiteró que el edificio de Paseos de Taxqueña ya fue apuntalado y reveló que ya existe un plan para su reparación, que costará millones de pesos.
Reparación del edificio afectado por explosión en Paseos de Taxqueña iniciara en marzo 2026
De acuerdo con el secretario Inti Muñoz, los proyectos de reparación y rehabilitación del edificio afectado por explosión en Paseos de Taxqueña, ubicado en Coyoacán, iniciarán en marzo de 2026.
Se tiene estimado que la reparación se extienda por seis u ocho meses y el costo aproximado será de 18 millones de pesos, a cargo del gobierno de la CDMX, bajo la dirección de Clara Brugada.
Asimismo, el secretario de Vivienda en CDMX, Inti Muñoz, señaló que el apoyo de hospedaje temporal y renta para los vecinos del edificio afectado por la explosión continuará.
Cabe recordar que el edificio donde ocurrió el siniestro quedó inhabitable y se tuvo que desalojar a alrededor de 24 familias, quienes recibirán alojamiento hasta que se repare su edificio.