Un hombre de la tercera edad permanece hospitalizado por quemaduras en el 80% del cuerpo tras la explosión por acumulación de gas en un edificio en Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informa que el hombre, de aproximadamente 60 años, se encuentra bajo un diagnóstico delicado pero estable.

Otros dos adultos mayores también reciben atención médica por la explosión del edificio de Paseos de Taxqueña en Coyoacán, se trata de:

Felipe Saucedo, de 75 años: Presenta quemaduras en el 40% del cuerpo

Ana Luisa Rentería, de 65 años: Resultó con quemaduras y heridas menores

Edificio Paseos de Taxqueña sigue en evaluación para determinar si se rehabilita o demuele

El Gobierno de la CDMX, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), informa que, por instrucciones de Clara Brugada, se dará seguimiento a los afectados por la explosión de Paseos de Taxqueña.

24 horas después: así luce la zona cero tras la explosión en Paseos de Taxqueña (Especial )

En razón a lo anterior, las 24 familias, así como el conserje del inmueble, recibirán apoyo de hospedaje en hotel y se les brindará ayuda para renta temporal hasta que se resuelva su situación.

De acuerdo con la Secretaría de Vivienda, el edificio Paseos de Taxqueña será sometido a evaluaciones correspondientes para determinar si se rehabilita o demuele, por lo que, en este momento, sus habitantes no podrán regresar.

Personal de la SGIRPC continúa realizando reparaciones en los edificios aledaños para evitar riesgos, además de brindar orientación sobre los apoyos requeridos y valoración médica, en caso de ser necesaria.