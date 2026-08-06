Luisa Ledesma Alpízar, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para formalizar la manutención de animales de compañía tras la ruptura de una pareja.

La iniciativa busca modificar el Código Civil local para asegurar que perros y gatos reciban sustento económico, cubriendo gastos esenciales como alimentación y servicios veterinarios.

La diputada impulsora sostiene que el bienestar de estos seres sintientes no debe quedar al azar, sino transformarse en una obligación jurídica similar a una pensión alimenticia.

¿Cuál fue la propuesta que presentó la diputada de MC sobre la custodia y manutención de mascotas tras una separación?

La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, presentó una iniciativa ante el Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Civil capitalino.

Esto con el fin de garantizar la custodia compartida y el pago de una pensión alimenticia para las mascotas tras la separación de una pareja.

Luisa Ledesma Alpízar explicó que su propuesta tiene el objetivo de evitar que los animales de compañía queden en el abandono económico y emocional cuando termina una relación de matrimonio, concubinato o convivencia.

Se busca que la expareja comparta los gastos esenciales para el bienestar del animal, lo que incluye su alimentación, consultas veterinarias, medicamentos y cuidados generales.

El monto de la responsabilidad financiera se determinaría con base en las necesidades reales del animal y la capacidad económica de cada una de las personas involucradas.

La manutención podrá cubrirse de diversas formas:

Mediante el cuidado directo del animal.

A través del pago de una pensión alimenticia.

Bajo un esquema de custodia compartida.

O una combinación de ambas formas si el caso lo requiere

¿Qué pasará con la propuesta que presentó la diputada de MC sobre la custodia y manutención de mascotas tras una separación?

Esta iniciativa pretende elevar el bienestar de los animales a una obligación jurídica, incorporando un capítulo específico en el Código Civil para que su sustento no dependa únicamente de la voluntad de las partes.

La propuesta surge como una continuación a reformas previas (como la ley “¿con quién se queda el perro?”) y busca atender casos de desprotección.

Tras la presentación de la iniciativa por parte de la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, el proceso legislativo seguirá los siguientes pasos:

Turno a Comisión: La Mesa Directiva del Congreso capitalino determinó que la propuesta de reforma al Código Civil sea turnada a la Comisión de Bienestar Animal. Análisis y Dictaminación: Dicha comisión será la encargada de realizar el análisis detallado de la propuesta y elaborar el dictamen correspondiente. En esta etapa se evalúa la viabilidad de la reforma que busca establecer reglas claras sobre el sostenimiento de los animales (alimentación, veterinario y bienestar general). Continuidad Legislativa: Esta propuesta busca dar seguimiento a la reforma previa conocida como “¿con quién se queda el perro?”, elevando el cuidado de los “seres sintientes” de una cuestión de buena voluntad a una obligación jurídica formal en casos de divorcio, separación o término de concubinato.

La iniciativa fue presentada formalmente el 5 de agosto de 2026 durante una sesión virtual, motivada por el vacío jurídico actual que deja a los animales de compañía en situaciones de vulnerabilidad económica tras la ruptura de una pareja.