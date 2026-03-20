La diputada de morenista Elizabeth Mateos Hernández presentó iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para permitir ingreso de comida a conciertos en CDMX.

Explicó que la reforma a la Ley de Espectáculos Públicos busca evitar que asistentes dependan exclusivamente de alimentos vendidos dentro de recintos durante eventos masivos.

La legisladora señaló que los altos precios y la limitada oferta alimentaria generan desigualdad, afectando especialmente a jóvenes que buscan disfrutar conciertos sin gastar grandes cantidades de dinero.

Propuesta de Morena en CDMX busca cambiar reglas de consumo en conciertos y festivales

Mateos Hernández indicó que la iniciativa surge tras constantes quejas en redes sociales sobre costos elevados dentro de recintos, donde alimentos y bebidas duplican precios habituales.

La propuesta plantea que asistentes puedan ingresar productos propios, siempre respetando medidas de seguridad, para garantizar una experiencia más accesible en conciertos y festivales musicales.

Concierto (Unsplash)

Organizadores tendrían que ajustar sus lineamientos internos, lo que podría modificar modelos de negocio basados en venta exclusiva de alimentos y bebidas dentro de los recintos.

Usuarios han señalado que actualmente no existen alternativas accesibles, lo que limita opciones para personas con dietas específicas o presupuestos reducidos al asistir a eventos.

La diputada subrayó que esta situación puede convertir el acceso completo a conciertos en un privilegio económico, afectando la inclusión en actividades culturales y recreativas.

En caso de avanzar, la reforma podría impactar eventos con aforos mayores a 10 mil personas, donde el consumo interno representa una parte importante de ingresos.

La iniciativa continúa en análisis en el Congreso local, donde se prevé discusión sobre su viabilidad y posibles ajustes para equilibrar intereses de asistentes y organizadores.