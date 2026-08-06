Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, diputada local de Movimiento Ciudadano en la III Legislatura del Congreso de la CDMX, ha centrado su agenda en el bienestar animal, los derechos humanos y la salud mental.

Abogada por el ITESM y con maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Anáhuac Mayab, representa a MC como vicecoordinadora parlamentaria y preside la Comisión de Turismo.

Entre sus propuestas destacan la “pensión para mascotas” y la “Ley Merlín”, que buscan garantizar protección jurídica y económica a los animales de compañía.

Luisa Ledesma Alpízar, diputada de la CDMX (@luisaledesmaa / Instagram )

¿Quién es Luisa Ledesma Alpízar, diputada de la CDMX?

Luisa Fernanda Ledesma Alpízar es una abogada y política mexicana que actualmente se desempeña como diputada local en la III Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Representa al partido Movimiento Ciudadano (MC), donde ocupa el cargo de vicecoordinadora de su grupo parlamentario

Luisa Fernanda Ledesma Alpízar ha centrado su agenda legislativa en el bienestar animal, los derechos humanos y la salud mental.

¿Cuántos años tiene Luisa Ledesma Alpízar, diputada de la CDMX?

Luisa Ledesma Alpízar tiene 28 años de edad.

¿Quién es el esposo de Luisa Ledesma Alpízar, diputada de la CDMX?

No hay información pública que confirme que Luisa Ledesma Alpízar está casada.

¿Qué signo zodiacal es Luisa Ledesma Alpízar, diputada de la CDMX?

Luisa Ledesma Alpízar es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Luisa Ledesma Alpízar, diputada de la CDMX?

No se tiene registro de que la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar tenga hijos.

Luisa Ledesma Alpízar, diputada de la CDMX (@luisaledesmaa / Instagram )

¿Qué estudió Luisa Ledesma Alpízar, diputada de la CDMX?

Luisa Fernanda Ledesma Alpízar es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Cuenta con una maestría en Derecho Fiscal y Administración Tributaria por la Universidad Anáhuac Mayab.

¿En qué ha trabajado Luisa Ledesma Alpízar, diputada de la CDMX?

El trabajo territorial de Luisa Ledesma Alpízar se concentra principalmente en la alcaldía Azcapotzalco, donde se ubica su módulo de atención ciudadana en la colonia Clavería.

Además de ser diputada por representación proporcional, es la Presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso capitalino.

Antes de su actual cargo, trabajó como asesora política junior en el Senado de la República y fue Secretaria Estatal de Vinculación en el partido Fuerza por México CDMX en 2021.

Su agenda legislativa se ha centrado notablemente en el bienestar animal, los derechos humanos y la salud mental. Entre sus propuestas más conocidas se encuentran:

Pensión para mascotas: Una iniciativa para reformar el Código Civil y establecer la obligación jurídica de manutención (alimento, veterinario y medicinas) para perros y gatos tras el divorcio o separación de una pareja.

Ley Merlín: Una propuesta para que los animales que generan ingresos comerciales (como en redes sociales) tengan garantizado un porcentaje de esos recursos para su cuidado y vejez digna

Ledesma Alpízar ha manifestado que su objetivo con estas reformas es que los “seres sintientes” no se conviertan en “víctimas invisibles” de las separaciones de pareja, y que el Derecho evolucione conforme a las nuevas realidades de las familias multiespecie.