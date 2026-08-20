El Ayuntamiento de Benito Juárez realizó un operativo de ordenamiento vial y comercial en talleres mecánicos de la Supermanzana 95, con el objetivo central de liberar calles, banquetas y vialidades para el uso seguro de las familias cancunenses.

Durante la jornada, el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, encabezó las inspecciones para verificar que los establecimientos comerciales operen dentro de los límites de sus predios y eviten invadir las zonas destinadas al libre tránsito peatonal y a la convivencia vecinal.

Pablo Gutiérrez Fernández encabeza acciones de ordenamiento urbano en Cancún

El funcionario municipal enfatizó que la administración local reconoce la importancia de la labor que realizan las y los mecánicos de la zona; sin embargo, aclaró que ningún tipo de actividad comercial tiene permitido apropiarse de la vía pública.

Pablo Gutiérrez Fernández indicó que el resguardo de las banquetas y arterias viales beneficia a la población en general. Asimismo, reiteró que la reorganización del entorno urbano constituye un pilar de la transformación local y requiere del compromiso conjunto entre las autoridades y la ciudadanía para consolidar un entorno más digno.

Estas labores de supervisión e inspección se integran en el programa de trabajo territorial que promueve el Gobierno de Benito Juárez para brindar respuesta a las demandas de las diferentes colonias de Cancún.

Con estas medidas en la Supermanzana 95, el gobierno municipal reafirma su política de proximidad para resolver de manera directa los problemas de movilidad, seguridad peatonal y apropiación de áreas comunitarias en la demarcación.