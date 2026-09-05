Alfonso Ramírez Cuéllar prevé la mayoría calificada de Morena en Ciudad de México (CDMX) para 2027, consolidando un sólido dominio territorial.

De acuerdo con Alfonso Ramírez Cuéllar, el objetivo consiste en fortalecer notablemente la presencia activa de Morena dentro de las colonias y comunidades de las dieciséis alcaldías de la CDMX.

Morena busca obtener mayoría calificada en CDMX para 2027 y quedarse con las 16 alcaldías: Alfonso Ramírez Cuéllar

Alfonso Ramírez Cuéllar detalló que Morena buscará obtener la mayoría calificada en CDMX para 2027, obteniendo la mayor cantidad de escaños posibles dentro del Congreso capitalino.

Adicional, el partido guinda pretende quedarse con las 16 alcaldías, recuperando aquellas donde candidatos de la oposición se alzaron con la victoria electoral.

Sesión en el Congreso de la Ciudad de México (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Ante las interrogantes sobre posibles fricciones internas, Ramírez Cuéllar aseguró de manera tajante que se resolverán los desacuerdos para llegar con unidad al proceso electoral.

Esto bajo la estricta premisa de que absolutamente todos los aspirantes, incluyendo los alcaldes con derecho a buscar su reelección, deberán cruzar obligatoriamente la aduana de la encuesta interna de Morena.

Aunque la dirigencia contempla el escenario óptimo de quedarse con todas las alcaldías capitalinas, Ramírez Cuéllar auguró el triunfo definitivo en quince de ellas.

Para alcanzar esta ambiciosa meta, el legislador respaldó firmemente la gestión de Paulo García al frente de Morena en la CDXM, señalando que su liderazgo encarna el relevo generacional del movimiento.