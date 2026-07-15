Una adolescente de 15 años dio a luz en el baño del Hospital General IMSS-Bienestar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras ingresar en avanzado labor de parto.

Tanto la adolescente de 15 años como su bebé se encuentran en buenas condiciones de salud, confirmó el director del hospital del IMSS-Bienestar, Francisco Eduardo Ochoa.

De momento, el IMSS-Bienestar no se ha pronunciado ni se ha dado a conocer si se llevarán a cabo investigaciones, ya que la menor no tenía historial clínico ni citas previas.

Adolescente da a luz en baño de hospital del IMSS-Bienestar en Nuevo Laredo

Acorde con lo narrado por el director del hospital de Nuevo Laredo, la adolescente acudió al centro del IMSS-Bienestar en avanzado labor de parto, aunque terminó dando a luz en el baño.

Los sucesos tuvieron lugar alrededor de las 14:15 horas del lunes 13 de julio, cuando la adolescente se dirigió a las baños del hospital, en vez de ingresar a urgencias.

Fueron los gritos de la menor los que alertaron al personal médico del hospital en Nuevo Laredo, quienes acudieron a los baños para asistirla y a su bebé, una niña de 2.740 kilogramos.

El doctor afirma que la adolescente y ahora madre, evitó que la bebé tuviera lesiones en la expulsión, ya que habría alcanzado a protegerla, antes de ser remitida a Pediatría.

La bebé seguirá en observación, ya que si bien la adolescente de 15 años había acudido a urgencias con anterioridad -en tres ocasiones-, no llevó un control prenatal.

Hospital de Nuevo Laredo implementará triage obstétrico tras parto de adolescente en el baño

Asimismo, el director del hospital del IMSS-Bienestar en Nuevo Laredo mencionó que se implementará un sistema de triage obstétrico en el nosocomio.

Agregó que las embarazadas ya no esperarán y serán evaluadas de manera inmediata, para determinar la fase del parto en la que se encuentran.

Ya que este sería el primer caso en el hospital del IMSS-Bienestar de una embarazada que da a luz en el baño, aunque no es el primer caso en México.