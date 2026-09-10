Pedro Haces Lago, diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, propuso una iniciativa para negar herencias a hijos que abandonen a sus padres o abuelos.

La propuesta contempla crear un registro de personas que no puedan heredar, cuando exista una determinación judicial relacionada con el abandono de adultos mayores.

De acuerdo con Pedro Haces Lago, la iniciativa surgió de conversaciones con adultos mayores y colectivos de Tlalpan, quienes han señalado conflictos familiares relacionados con cuidados y herencias.

Proponen registro para limitar herencias por abandono de adultos mayores

El legislador explicó que el proyecto busca atender casos en los que familiares dejan de brindar apoyo a sus padres o abuelos durante su vejez.

Haces Lago señaló que algunas personas expresan su preocupación antes de morir, especialmente cuando consideran que sus hijos dejaron de hacerse cargo de ellas.

Adulto mayor (Unsplash)

La iniciativa plantea que un juez familiar determine la incorporación al registro, por lo que la medida no dependería únicamente de una acusación entre familiares.

Según el diputado, el mecanismo permitiría establecer desde antes del fallecimiento quiénes estarían impedidos para recibir determinados bienes mediante una herencia.

Haces Lago comparó esta propuesta con el registro de deudores alimentarios, utilizado para establecer restricciones contra personas que incumplen obligaciones de manutención.

El legislador sostuvo que todavía existen disputas familiares por herencias de padres o abuelos, particularmente cuando surgen diferencias sobre responsabilidades y cuidados durante la vejez.

La propuesta busca convertir esas problemáticas sociales en un mecanismo jurídico que permita considerar el abandono dentro de los procesos relacionados con sucesiones.