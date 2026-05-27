El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la expedición de la Ley del Sistema de Cuidados, una nueva legislación que busca garantizar el derecho al cuidado y redistribuir estas tareas entre el gobierno, el sector privado y la sociedad.

Con 64 votos a favor, el Congreso capitalino avaló esta ley que permitirá la creación de espacios y servicios para el cuidado de infancias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de calle en la CDMX.

La iniciativa fue impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el dictamen aprobado también derivó de un amplio proceso de consulta con organizaciones civiles, colectivas feministas, personas cuidadoras y ciudadanía en general.

¿Qué establece la nueva Ley del Sistema de Cuidados en CDMX?

La nueva legislación incorpora propuestas y opiniones recabadas durante audiencias públicas realizadas por el Congreso local, con el objetivo de construir un sistema integral de cuidados en la capital.

Entre los principales puntos de la Ley del Sistema de Cuidados destacan:

Garantizar el acceso universal al cuidado y evitar que estas tareas recaigan únicamente en las mujeres

Establecer la responsabilidad compartida entre Gobierno, alcaldías y sector privado

Crear centros y espacios de cuidados

Impulsar la certificación de personas cuidadoras

Reconocer el trabajo de cuidados remunerado y no remunerado

Regular cuidados directos e indirectos

Garantizar el derecho al cuidado

Promover la igualdad de género y la igualdad sustantiva

Diputados celebran aprobación de la Ley del Sistema de Cuidados

Tras la aprobación unánime, diputadas y diputados capitalinos celebraron la creación de esta legislación, al considerar que representa un avance en materia de derechos sociales e igualdad de género.

El diputado morenista Víctor Gabriel Varela López afirmó que es necesario redistribuir las tareas de cuidado y eliminar los roles de género asociados históricamente a estas labores.

“Hay que reducir el peso del trabajo que ha descansado en las mujeres; hay que redistribuir. Como hombres, hay que asumir esta responsabilidad” Víctor Gabriel Varela López, diputado de Morena CDMX

Por su parte, la diputada Cecilia Vadillo Obregón destacó que la elaboración de esta ley implicó un importante trabajo técnico y social, además de reconocer a miles de mujeres que han dedicado su vida al cuidado de otras personas.

Asimismo, legisladoras y legisladores de Morena como Valentina Valia Batres Guadarrama, Valeria Cruz Flores, Juana María Juárez López, Martha Ávila, Miguel Ángel Macedo Escartín y Víctor Hugo Lobo Rodríguez señalaron que esta ley convierte el cuidado en un derecho humano y en una responsabilidad colectiva.

Desde el PAN, la legisladora Lizzette Salgado Viramontes aseguró que la aprobación demuestra que es posible construir acuerdos cuando se priorizan las necesidades de las personas.

En tanto, Andrés Atayde Rubiolo reconoció el diálogo entre fuerzas políticas, organizaciones civiles y especialistas para fortalecer el dictamen final.