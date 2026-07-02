Desde el Congreso de la Ciudad de México fue presentada la denominada Ley Merlín, una iniciativa que busca garantizar el bienestar de los animales que participen en actividades generadoras de ingresos económicos.

La propuesta fue impulsada por la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano (MC), y surge tras la popularidad alcanzada por el pato “Merlín” durante el Mundial 2026.

Cabe recordar que la familia de Merlín registró la marca del animal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con el objetivo de evitar el uso no autorizado de su nombre e imagen en campañas publicitarias y otros fines comerciales.

🗳️📌 MC PROPONE LA “LEY MERLÍN”



En el Congreso de CDMX propusieron la llamada “Ley Merlín”.



La iniciativa viene de Luisa Fernanda Ledesma, diputada de Movimiento Ciudadano.



Busca reformar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales.



A fin de regular casos donde un ser… pic.twitter.com/wVROSo9oTe — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) July 1, 2026

Ley Merlín en CDMX busca garantizar una vida digna a los animales que generan ingresos económicos

La iniciativa propone reformar el artículo 5 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México para incorporar el concepto de bienestar integral de los seres sintientes que participan de manera lícita en actividades que generan valor económico.

De acuerdo con la legisladora, el objetivo es que, cuando un animal de compañía o ser sintiente contribuya a la obtención de recursos económicos, una parte de esos ingresos sea destinada obligatoriamente a garantizar su bienestar.

Entre los rubros que podrían financiarse con estos recursos se encuentran:

Mejor alimentación.

Atención médico-veterinaria.

Medicamentos.

Rehabilitación.

Cuidados especializados.

Enriquecimiento ambiental.

Una vejez digna.

Ley Merlín busca proteger a futuros animales que participen en actividades económicas

La diputada de Movimiento Ciudadano explicó que la reforma no responde únicamente al caso del pato Merlín, sino que pretende establecer un marco legal para proteger a cualquier animal que, en el futuro, participe en actividades económicas.

Ledesma Alpízar señaló que el crecimiento de la inteligencia artificial, las plataformas digitales, las redes sociales, la publicidad, el turismo y la industria del entretenimiento ha transformado la relación entre las personas y los animales, incrementando su presencia en contenidos que generan beneficios económicos.

Por ello, consideró necesario establecer mecanismos legales que aseguren que dichos animales reciban cuidados adecuados y que parte de los ingresos obtenidos gracias a su participación sean destinados a garantizar su bienestar durante toda su vida.