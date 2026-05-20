La diputada María del Rosario Morales Ramos presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar el Código Civil y la Ley del Notariado, con el fin de integrar activos digitales en los procesos de herencia.

De aprobarse, redes sociales, plataformas de pago, archivos en la nube y otros contenidos electrónicos podrían formar parte de los testamentos.

La propuesta busca modernizar el marco jurídico frente a la transformación tecnológica y evitar conflictos sucesorios por bienes intangibles en la era digital.

Iniciativa de ley busca que redes sociales y otros contenidos digitales sean parte de tu trstamento

La diputada María del Rosario Morales Ramos, integrante de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, impulsa una iniciativa para incluir una categoría amplia de “bienes o derechos digitales” dentro de los procesos de herencia y sucesión.

Entre los bienes digitales que podrían heredarse bajo esta iniciativa se incluyen:

Cuentas y perfiles: Esto abarca perfiles personales y cuentas en redes sociales, así como el acceso legal a diversas plataformas digitales. Archivos y documentos: Incluye archivos multimedia (fotos, videos, etc.), documentos electrónicos y cualquier archivo almacenado en servicios de almacenamiento en la nube. Activos financieros y de pago: La propuesta contempla plataformas de pago y cuentas que posean un valor económico. Identidad y patrimonio: Se incluyen contenidos vinculados a la identidad digital y otros activos electrónicos relacionados con el patrimonio de una persona.

Redes sociales (ballesteros / EFE)

¿Por qué se busca cambiar la ley para que redes sociales y archivos digitales formen parte de tu testamento?

Actualmente, la falta de una normativa clara genera vacíos legales que dificultan el acceso de los familiares a la información y el patrimonio electrónico de los fallecidos.

María del Rosario Morales Ramos sostuvo que el marco normativo en México se debe actualizar frente a la transformación tecnológica y el crecimiento de la vida digital de las personas.

Ya que gran parte de la información patrimonial y personal actualmente se encuentra concentrada en medios electrónicos.

El objetivo principal es modernizar el marco jurídico frente a la transformación tecnológica y evitar conflictos sucesorios por bienes intangibles.

De ser aprobada, la CDMX establecería mecanismos formales para la administración y transmisión de la identidad y el legado digital de las personas.

La propuesta ya fue turnada a las Comisiones Unidas de Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, así como a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Será analizada y eventualmente dictaminada antes de avanzar a una posible discusión y votación en el Congreso capitalino.