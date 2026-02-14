La integrante de la bancada de Morena en el congreso de la CDMX, Diana Sánchez Barrios acusa a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por ejercer violencia durante un operativo de retiro en San Cosme.

“La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ha vuelto a mostrarse como lo que es: una mujer prepotente, intolerante y enemiga del pueblo” Diana Sánchez Barrios

Diana Sánchez Barrios responde a Alessandra Rojo de la Vega; acusa violencia en operativo en San Cosme

La noche del 13 de febrero, Alessandra Rojo de la Vega y personal de la alcaldía de Cuauhtémoc realizaron un operativo de reordenamiento del espacio público en la zona de la Ribera de San Cosme.

Durante el despliegue, un grupo de comerciantes confrontó a la alcaldesa y a los servidores públicos, por lo que se desató una riña campal por la que la diputada local, Diana Sánchez Barrios ya se pronunció.

Lo anterior debido a que la propia Alessandra Rojo de la Vega acusó que la también lideresa de comerciantes, ordenó la agresión que sufrió, sin embargo, Diana Sánchez Barrios señaló que ocurrió lo contrario.

"Esta tarde, personal de la alcaldía acudió a retirar de manera sumamente violenta a compañeras y compañeros del comercio popular que trabajan en la avenida Ribera de San Cosme" Diana Sánchez Barrios

En un comunicado, la diputada de Morena en el congreso local afirmó que en el operativo, fueron retirados de “manera sumamente violenta” los comerciantes ambulantes instalados sobre la avenida Ribera de San Cosme.

Por ello, señaló que la alcaldesa de Cuauhtémoc volvió a mostrarse como una mujer que suele actuar de forma “prepotente, intolerante”, por lo cual la tachó por ser una “enemiga del pueblo”.

En especial cuando afirmó que los comerciantes fueron reubicados hace más de un año y medio, como parte de un acuerdo que se estableció para liberar el espacio de los túneles en la Glorieta de Insurgentes.

Comunicado de Diana Sánchez Barrios (@DianaSanchezBar/X)

Diana Sánchez Barrios niega ordenar agresión; acusa compromiso de alcaldesa con “capitales inmobiliarios”

En su pronunciamiento sobre lo ocurrido durante el operativo desplegado en la Ribera de San Cosme, Diana Sánchez Barrios rechazó haber ordenado una agresión contra la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Así lo hizo debido a que aseveró que ella no es quien preside “la organización Pro Diana” de la que son parte los comerciantes, pese a lo cual afirmó que sí los va a defender ante los actos de violencia.

Diana Sánchez Barrios (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

En especial porque aseveró que lo ocurrido fue una muestra de que la alcaldesa tiene compromisos con los “grandes capitales inmobiliarios”, para los que afirma, quiere dejar una “alcaldía sin pueblo, gentrificada y encarecida”.

Además, advirtió que no permitirá que pise la dignidad de los ciudadanos, por lo que reveló que está asesorando legalmente a las personas agredidas y adelantó que el domingo 15 de febrero ofrecerá detalles de los hechos.