La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó sobre una reunión con la jefa de gobierno, Clara Brugada por los agresiones que habría vivido en San Cosme, la noche del viernes 13 de febrero.

Al respecto y acorde con lo narrado por Alessandra Rojo de la Vega, fue un grupo de choque el que habría arribado a la Ribera de San Cosme, en la Ciudad de México, mientras dialogaba con los comerciantes.

Alessandra Rojo de la Vega y Clara Brugada mantienen reunión por denuncias de agresiones

En entrevista con Pamela Cerdeira, Alessandra Rojo de la Vega reveló que se encontraba en reunión con Clara Brugada para abordar las denuncias de agresiones tras lo ocurrido en San Cosme.

Alessandra Rojo de la Vega declaró que fue la noche del domingo 15 de febrero que mantuvo llamada con Clara Brugada quien le externó su apoyo por los hechos violentos.

Tras esto, acordaron encontrarse la tarde de este lunes 16 de febrero, en donde se han tocado varios temas, que en video externo, Alessandra Rojo de la Vega explicó que sería sobre el reordenamiento del comercio.

A su vez, Alessandra Rojo de la Vega aclaró que tras dicho encuentro, se acordó con Clara Brugada llevar a cabo una segunda reunión, para abordar nuevamente el tema del comercio en vía pública.

En la misma participaría el gobierno de la CDMX así como la policía ya que Alessandra Rojo de la Vega afirmó que continuará con los operativos para retirar a los comerciantes de la vía pública.

Ya les contaré cómo nos fue 😉 pic.twitter.com/xRVxpDxTTT — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) February 16, 2026

Alessandra Rojo de la Vega presentó 11 denuncias por agresiones

Referente a las denuncias por agresiones, Alessandra Rojo de la Vega aseguró que se han presentado 11 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por lo visto en San Cosme.

Aunque también aclaró que se podrían presentar más denuncias, ya que al menos 20 trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc fueron agredidos por un grupo de 200 personas.

Alessandra Rojo de la Vega aseguró a su vez que los comerciantes de San Cosme también habrían resultado heridos debido al altercado, lo cual afirmó, resulta lamentable y debe condenarse.