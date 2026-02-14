El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) reconoció que existe una falta de diálogo entre la administración de la alcaldía Cuauhtémoc y los comerciantes de San Cosme.

A través de un comunicado, el gobierno de la CDMX rechazó la violencia ocurrida durante el operativo del 13 de febrero, en el que resultó golpeada la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Alessandra Rojo de la Vega denuncia agresión durante operativo (Yazmin Betancourt/SDPnoticias )

Gobierno de la CDMX acepta que hubo falta de diálogo entre Cuauhtémoc y comerciantes de San Cosme

Comerciantes instalaron un bloqueo en avenida de los Insurgentes para denunciar que la alcaldía Cuauhtémoc no los dejaba trabajar tras ser reinstalados en la Ribera de San Cosme.

De acuerdo con la información, los comerciantes hablarían con Ericka Rodríguez, directora de Mercados, y Esteban Velázquez, subdirector de la Vía Pública, para atender sus demandas.

El gobierno de CDMX reveló que, por insistencia de la alcaldía Cuauhtémoc, esta reunión no se concretó, lo que desató la instalación del bloqueo y la violencia durante el operativo.

Por su parte, el gobierno de CDMX aclaró que el ordenamiento del comercio en vía pública es atribución exclusiva de la Cuauhtémoc y llamó a la alcaldía a entablar un diálogo con los comerciantes.

Gobierno de la CDMX reconoce falta de diálogo entre Cuauhtémoc y comerciantes de San Cosme (Redes sociales)

PAN CDMX rechaza violencia en Cuauhtémoc y exige investigación imparcial

Luisa Gutiérrez, presidenta del PAN en CDMX, expresó su solidaridad a la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, quien fue atacada en el operativo de desalojo de comerciantes de San Cosme.

A través de redes sociales, la presidenta del PAN CDMX exigió que se “realice una investigación seria e imparcial para dar con los responsables” y rechazó la violencia desatada en el operativo.