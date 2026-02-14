La alcaldesa de Cuauhtémoc en la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que ella y su equipo fueron víctima de una agresión mientras realizaban un operativo en Ribera de San Cosme.

“Estamos en la fiscalía, estoy denunciando y estamos grabando golpes que ni siquiera había visto que tenía” Alessandra Rojo de la Vega

Alessandra Rojo de la Vega denuncia agresión durante operativo en Ribera de San Cosme

La noche del viernes 13 de febrero, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega realizó un operativo de reordenamiento del espacio público en la zona de la Ribera de San Cosme.

El despliegue fue transmitido en vivo a través de TikTok, por lo que circulan en redes sociales los momentos en los que un grupo de presuntos comerciantes confrontó a los funcionarios y se desató una riña campal.

De acuerdo con lo acusado por la propia alcaldesa, los vendedores ambulantes reinstalaron puestos que habían sido retirados tan solo un día antes debido a que no acreditaron los permisos correspondientes.

Ante la violencia que vivimos hoy por hacer nuestro trabajo, es importante reflexionar ¿qué hay de fondo en el crecimiento exponencial de los ambulante en la CDMX? ¿Quiénes los promueven, qué beneficio sacan de permitirles romper la ley? Hoy soy yo, pero todos los días son… pic.twitter.com/8x6lyri5KM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) February 14, 2026

Ante ello, Alessandra Rojo de la Vega y personal de la alcaldía Cuauhtémoc solicitaron a los comerciantes volver a retirarse, sin embargo, se inició la confrontación en la que la alcaldesa y varios servidores públicos fueron agredidos.

Por los hechos, Alessandra Rojo de la Vega acudió a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX para presentar una denuncia y en un video, mostró las lesiones que sufrió por el ataque.

🚨 #AHORA | La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega denunció #ENVIVO que personal de la demarcación fue emboscado por presuntos delincuentes mientras realizaban un operativo de reordenamiento de comercio en vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc.

pic.twitter.com/yRccBgcX5S — Azucena Uresti (@azucenau) February 14, 2026

Alessandra Rojo de la Vega señala a Diana Sánchez Barrios por agresión

Durante la misma transmisión que realizó en TikTok sobre el operativo de reordenamiento que desplegó en la zona de la Ribera de San Cosme, Alessandra Rojo de la Vega señaló a la diputada Diana Sánchez Barrios por orquestar la agresión.

Sobre ello, la alcaldesa dijo que las personas que los confrontaron son integrantes de la Asociación Parlamentaria Mujeres por El Comercio Feminista e Incluyente, un grupo asociado a la legisladora morenista en el congreso capitalino.

“Nos tendieron una trampa y mandaron a la gente de Diana Barrios (sic), diputada de Morena, para golpearnos” Alessandra Rojo de la Vega

Al respecto, la alcaldesa aseveró que cerca de 200 personas asociadas a Diana Sánchez Barrios, se sumaron a la agresión contra ella y los trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc que participaban en el operativo.

Asimismo, acusó que varios funcionarios tuvieron que ser llevados al hospital, sin que la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Secretaría de Gobierno que encabeza César Cravioto interviniera en los hechos.